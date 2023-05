Tiktoker colombiana acusó a Standly de no pagar por baile y cantante le respondió: “Como si yo fuera malo”

Una tiktoker colombiana acusó a Standly de no pagar un servicio de baile requerido por el cantante nacional por mensajes internos a través de una red social.

Así lo expuso la supuesta víctima en un video que publicó en TikTok, en el que contó detalladamente lo sucedido y expuso las pruebas de sus conversaciones con el autor de Marisola.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando el propio artista la contactó por Instagram para preguntarle si estaba interesada en crear una coreografía remunerada para una canción que había publicado en aquel entonces.

Tras acceder a la propuesta, la tiktoker de nombre Melanie Forero preguntó el presupuesto y procedió a elaborar el baile. “Me puse súper feliz porque me estaba dando una oportunidad”, expresó en la locución.

Al día siguiente, aseguró que le envió el baile y comenzó a coordinar el método de pago. “Le confirmo otra vez el precio, le mandé el método de pago que se utiliza aquí en Estados Unidos y me responde con unos audios”, contó.

Sin embargo, tras no acordar una vía que conviniera a ambos, los días pasaron y el cantante habría dejado de responder los mensajes. “Un mes después volvió a preguntar sobre un método de pago (cuenta rut), pero la verdad estaba súper molesta, así que dejé de insistir y responder. No jueguen con el tiempo de las personas“, señaló.

La respuesta de Standly

En respuesta a la acusación y, luego de la viralización del video -acumula 3,3 millones de reproducciones en la plataforma-, Standly contactó nuevamente a la colombiana radicada en Estados Unidos y le expresó sus disculpas por el mal rato.

“Perdón, Melanie. Sí, me equivoqué y no te pude mandar el dinero cuando debió haber sido. Yo te pregunté eso. No sé por qué subes eso en TikTok como si yo fuera malo. Pero tranquila, Dios te bendiga, esperaré a que respondas”, le escribió por Instagram.





Aunque la tiktoker no aclaró si finalmente recibió o no el dinero, sí recalcó que el motivo detrás de la denuncia fue su molestia en torno al poco respeto por su tiempo por parte del cantante.

“No estoy haciendo esto para reclamar el dinero, porque 50 dólares no me hacen ni rica ni pobre, no tengo nada contra él, pero es muy molesto que jueguen con el tiempo de uno sabiendo que ya teníamos algo hablado. No hubiera tenido problema en haberlo hecho gratis”, concluyó la bailarina.

Mira el video a continuación: