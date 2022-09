Tomasa del Real tras reconocimiento de Rolling Stone: “A toda la gente de Chile que le va bien, ¡váyanse!”

La reconocida revista estadounidense Rolling Stone publicó en agosto pasado un listado con las 100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos. Junto con la aparición de los pesos pesados del género, como Daddy Yankee y Don Omar, una artista chilena logró la hazaña de ingresar al importante ránking con una canción lanzada en 2018.

Se trata de Barre con el pelo, de Tomasa del Real en colaboración con DJ Blass y, en cuya reseña, el medio escribió: “En un momento en el que los artistas estaban reduciendo las letras históricamente explícitas del reggaetón, Tomasa del Real recurrió a los cortes más desagradables del género“.

Oriunda de Iquique y asentada hace cuatro años en Estados Unidos, la artista concedió una de sus primeras entrevistas a casi un mes del reconocimiento. “En Chile te vas a dar tres vueltas de Arica a Punta Arenas y de ahí es repetir los mismos lugares, los mismos shows”, dijo en conversación con The Clinic.

En la entrevista, la fundadora del neoperreo se refirió, entre otros temas, a su infancia en el norte, a la explosión del género urbano en Chile y a su estadía en Norteamérica junto con las giras alrededor del planeta. “Lo que se hace en Chile es tan poderoso que podría funcionar súper bien en cualquier parte del mundo”, sostuvo.

Sobre sus artistas favoritos de la escena nacional actual, la reggaetonera reveló que siente especial admiración por Jordan 23. “En realidad, él es mi favorito, es que el flow que tiene es demasiado, se robó la película, el cine, toda la hueá“.

Además, se refirió las críticas que enfrentó en sus inicios, debido a las letras explícitas de sus canciones y a su avasalladora personalidad. “Antes, hacer la música que yo hacía me traía un montón de problemas y críticas. Siento que yo abrí esa puerta –y tuve que recibir todo ese odio, porque fui la primera– para que otras niñas hicieran lo mismo”, indicó.

“A la gente de Chile que le va bien: ¡Váyanse!”

En uno de los momentos más controvertidos de la conversación, se le preguntó a la artista sobre su percepción ante la explosión del género urbano chileno en el extranjero.

Aunque se refirió en muy buenos términos a sus colegas, Tomasa del Real emitió una serie de consejos para los cantantes de trap y reggaetón del país.

“Mi sueño igual sería que se fueran de Chile, recomiendo a toda la gente de Chile que le va bien: ¡Por favor, váyanse!”, consignó al medio.

“(Irme a Los Ángeles) me dio un lugar en el mundo. Si me hubiera quedado en Chile capaz que, no sé. Sería como Sergio Lagos ¿A quién le importa ese hueón?”, aseguró la cantante de neoperreo.

Finalmente, Tomasa habló sobre el “chaqueteo” que viven los artistas nacionales. “Chile es lo más chaquetero que hay, no lo puedo creer. Se suben al final con todas las ganas del mundo, a remar. Pero antes no: ‘empújate solo’. Normal igual, los que son más fuertes sobreviven y esos tienen los lugares que son un poco más altos”, sentenció.