Ultra Solo suma nuevo hito: Comparte Top 10 de importante ranking Billboard con Harry Styles y Bad Bunny

Ultra Solo, tema original de los chilenos Polimá Westcoast y Pailita, se ha convertido en todo un fenómeno de la música urbana en Chile y el extranjero. A cuatro meses de su estreno, sumó un nuevo hito tras su lanzamiento en febrero pasado.

El tema ingresó al Top 10 del ranking Billboard Global Excl. US, el cual está dedicado a las canciones más populares en reproducciones y ventas en países ajenos a Estados Unidos.

De acuerdo al listado publicado este lunes 27 de junio, la canción se posicionó en el número 9, siendo superado por singles como As It Was de Harry Styles (1), Glimpse Of Us de Joji (2), Running Up That Hill de Kate Bush (3) y tres tracks del último disco de Bad Bunny, Un verano sin ti.

Westcoast reaccionó en redes sociales a la publicación, manifestando su felicidad por este nuevo logro. “Chileeee !! On the maap”, escribió en el post viralizado por la revista estadounidense.

Al mismo tiempo, la cantante Paloma Mami, quien participó en el remix de la canción, escribió “Chile en la casa shush…” en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que el tema original cuenta con 51 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que Ultra Solo Remix suma otras 19 millones de reproducciones por su videoclip. Mientras que en Spotify, continúa liderando la lista de canciones más escuchadas en Chile y se posiciona en el Top Global en el puesto número 44.