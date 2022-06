Remix de Ultra Solo es un éxito mundial: Entró al Top Global de Spotify y su video es número 1 en cinco países

El pasado jueves se estrenó el esperado remix de Ultra Solo, canción original de Polimá Westcoast y Pailita, que sumó la participación de Feid, De La Guetto y Paloma Mami.

A tres días de su lanzamiento, el videoclip del tema cuenta con más de 7 millones de visualizaciones, posicionándose en el número 1 de tendencias de YouTube en cinco países: Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Del mismo modo, esta nueva versión entró rápidamente al Top Global de Spotify, quedando en el lugar número 42 en el listado encabezado por las canciones As It Was de Harry Styles, Me porto bonito de Bad Bunny y Running Up That Hill (A Dead Whit God) de Kate Bush, que revivió su popularidad tras su aparición en la serie Stranger Things.

De esta manera, Ultra Solo Remix se convierte en la tercera canción chilena en llegar a esta lista, después de los hits virales Tak Tiki Tak de Harry Nach y Una noche en Medellín de Cris MJ, que aún se encuentra en el puesto N° 26.

A través de sus redes sociales, Westcoast celebró este hito en plataformas digitales. “¡Chile en el mapa! Los amo mucho, Dios los bendiga”, señaló el cantante en redes sociales.