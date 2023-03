¿Cómo quedó? Usuario se sumó a la polémica y mezcló tema de Marcianeke con famoso hit de The Beatles

Una serie de reacciones ha dejado la última polémica en que está envuelto el cantante urbano Marcianeke.

Todo surgió luego de una entrevista que el artista dio a 24 Horas, donde se le preguntó si le gustaban The Beatles, a lo que Marcianeke respondió diciendo que le gustaría compartir con ellos.

Esto ha provocado que el urbano sea defendido por reconocidos músicos internacionales, como Arcángel y Jay Wheeler, y del mismo modo los internautas han criticado duramente al canal por la pregunta al joven.

Y fue un usuario de redes sociales el que tuvo la ingeniosa y rápida idea de hacer el encuentro musical entre el urbano y los míticos músicos de Liverpool.

La cuenta de Instagram lacertaestudio es la responsable de mezclar la reconocida canción Dímelo Ma’ con el clásico tema Come Together de The Beatles.

“Ya, acá está la versión sola”, escribió el productor musical junto al sampleo que hizo de las dos canciones, que combina la base del urbano con el single con la voz principal de John Lennon.