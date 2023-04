Lanzaron bolsa con drogas a Marcianeke, la rechazó y reprendió al público: “No hagan más esta hue…”

En las últimas horas, un video que muestra la reacción de Marcianeke luego de recibir una bolsa presuntamente cargada con droga en medio de un concierto se hizo viral en redes sociales.

Según se aprecia en el registro, el cantante estaba hablando, sin música de fondo, cuando el mencionado elemento cayó sobre el escenario. En eso, el cantante no dudó en expresar su rechazo al acto y se deshizo de inmediato de él.

“Oye, no hagan más esta hue…, ¿ya? La pulenta”, dijo, interpelando directamente al público que estaba en el recinto, al mismo tiempo que lanzó la pequeña bolsa nuevamente hacia la audiencia.

Posteriormente, el artista siguió su presentación e instó a su equipo a preparar la siguiente canción. “Ya, qué viene ahora”, dijo luego del comentado momento que circuló rápidamente en plataformas digitales.

Marcianeke y la lucha contra las adicciones

“Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio. Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito”, confesó en noviembre del año pasado en una entrevista.

De esta forma, el cantante de 21 años lleva largos meses enfocado en superar su adicción a las drogas, y así lo ha transmitido en diversas conversaciones, asegurando que ha debido enfrentar varias situaciones que lo han puesto a prueba.

“Cuando llegan amigos que no saben que estoy ‘chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un ‘pitito’ hasta quedar volado“, dijo en Las Últimas Noticias.

Asimismo, Marcianeke señaló en un programa que “he estado haciendo las cosas bien, distrayéndome más, tratando de mejorar psicológicamente, mentalmente, he estado mal. Me he sentido mal por algunas críticas. Sigo mal, pero siempre trato de hacer las cosas bien“, sentenció.

