La inquietante reflexión de Marcianeke por muerte de Galee Galee: “Me siento harto identificado”

A tres días de la partida de Galee Galee, esta jornada se dio a conocer un registro en cual aparece Marcianeke interrumpiendo una presentación en Concepción para hablar sobre la muerte de su querido compañero y amigo.

En la instancia, el artista urbano entregó una sentida reflexión en torno al deceso del cantante, en la cual también aprovechó de recordar oscuros pasajes en los que, aseguró, peligró su salud mental, pues mencionó que “quizás no se atrevió” a atentar contra su vida.

¿Qué dijo Marcianeke?

“En paz descanse, por culpa de un par de comentarios, cosas que pasan a más de uno, no solamente a nosotros los artistas, pero quizá más que otros”, expresó Matías Muñoz, visiblemente afectado.

Según recogió la página La Onda Urbana en Instagram, el autor de Qué Pasa aseguró haber vivido momentos difíciles y que, por suerte, logró sobrellevar. “Me siento harto identificado con lo que pasó con él, porque estuve en su misma situación un par de veces. Quizás no me atreví“, reveló, lo que suscitó gritos entre los asistentes para expresar su apoyo.

A su vez, el oriundo de Talca sostuvo que quiere hablar sobre la “paz mental y salud mental”, ya que “sigue en eso”. “Empecé, voy a seguir haciéndolo sonar como si siguiera vivo. No se muere quien se va, sino el que se olvida“, concluyó justo antes de comenzar a interpretar Entussiasma, canción que lanzó junto a Galee Galee.

Cabe recordar que Marcianeke se refirió en distintas oportunidades a la muerte del artista. En uno de los primeros mensajes que publicó en sus redes sociales, se despidió de su colega recordándolo con negación: “Qué injusto, no puedo asumirlo mi hermano. Nos vimos hace tan poco”, escribió.

Esta es la fecha y hora del funeral

En otro de sus escritos, Muñoz compartió el siguiente mensaje: “Qué ganas de haberme ido contigo en estos momentos mi hermano. (…) Ahora te entiendo tanto. Mundo kl hijo de la pe…, del k dirán (sic). Por qué ctm no me llevaste contigo“, compartió.

Finalmente, cercanos al artista informaron que la ceremonia fúnebre se llevará a cabo este lunes 29 de mayo en el cementerio Parque del Sendero, en la comuna de Maipú. Mientras que el cortejo estaba previsto que iniciara a las 11:00 horas desde el mismo lugar donde fue velado.