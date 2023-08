“Ya estoy soltero”: Los picarones videos que vinculan a Pailita con conocida tiktoker mexicana

Pailita, uno de los cantantes chilenos más populares del género urbano, se encuentra por estos días en México donde se ha dividido entre compromisos laborales y personales.

Según imágenes compartidas por el mismo artista, fanáticos se han acercado con poleras de la Selección Mexicana con su nombre grabado en la espalda. Incluso, un fan llegó a tatuarse su seunónimo en el brazo.

“Mi sangre aquí en México“, dijo el intérprete en una historia de Instagram, a lo que el seguidor agregó después: “¡estamos activos, Pailita!”.

Sin embargo, en su visita a tierras aztecas no sólo se ha dedicado a la música, sino que también se han viralizado registros en compañía de una conocida influencer mexicana.

¿Quién es la tiktoker mexicana vinculada a Pailita?

Se trata de Dominik Resendez Robledo, conocida en redes sociales como Dome Lipa, quien acumula más de 68 millones de seguidores en TikTok.

La joven se dedica a subir videos de sí misma bailando y realizando diversos retos en la red social, además ha ganado diversos premios como un MTV Miaw a Ícono MIAW.

En las últimas horas, la propia tiktoker sorprendió al compartir una historia mientras daba un paseo con un grupo de personas. “Feliz cumpleaños Erwin”, escribió sobre el video donde también aparece Pailita saludando detrás.

Por su parte, el autor de Venga Pa’ Acá publicó registros del cariño que ha recibido por parte de fanáticos. Sin embargo, hubo un video que llamó particularmente la atención.

La pieza incluye el texto “cuando me responde la historia y ya estoy soltero” y luego, doblando la letra de una canción, responde “ahora sí”.

Cabe mencionar que ambos jóvenes fueron vinculados amorosamente a mediados de 2022, pero el cantante nacional descartó un posible romance en ese entonces.

“Es de pana (ella), es buena onda […](hay) buena onda sí, para que la gente no malinterprete las cosas porque a mí la gente me ve hablando con alguien y al tiro piensan que es mi polola como si uno no pudiera tener buena onda con las personas”, dijo en una entrevista con Vamo A Calmarno.

