“Sean conscientes conmigo”: Viralizan hastiada reacción de Pailita con un grupo de fans en Iquique

El pasado fin de semana, Pailita inició su gira de verano “Soñando de Despierto” en la ciudad de Iquique. Sin embargo, en medio de su visita a la capital de la Región de Taracapá, el artista vivió un incómodo momento con sus fanáticos.

Según registros que se han viralizado en redes sociales, se observa la hastiada reacción del joven oriundo de Punta Arenas con un grupo de seguidores, luego que se acercaran al lugar en que se estaba hospedando para obtener algún saludo.

Si bien aclaró que durante la jornada se tomó fotos, la molestia del cantante se debía al ruido que generaban sus fanáticos hasta altas horas de la madrugada.

“Cállense, sino me voy a ir a la chu… Se los digo de todo corazón, a mí me cansa esta hue… y no me gusta que me griten. Por favor, cállense, me duele la cabeza brígido. Les pido que se pongan en mi posición, he estado todo el día sacándome fotos“, señaló el artista en medio de los gritos de sus fans.

En otro video compartido en plataformas como TikTok e Instagram, el autor de Dime Tú afirmó que está “más cansado que la chu…” y cuestionó el comportamiento de una persona que le pedía un autógrafo.

“Viste que estás siendo inconsciente conmigo, porque no te importa cómo esté yo y lo único que querí’ es que te haga la firma. Eso no está bien, ustedes son mis fanáticos y tienen que quererme igual“, aseveró.

En esa misma línea, sostuvo que “estuve allá dándoles un show, no he descansado ninguna hue… Ayer tampoco pude dormir porque estuvieron gritando toda la noche, vinieron a despertarme a las 8 de la mañana. Les pido que sean conscientes conmigo. Si yo me doy el tiempo, les pido que se pongan la mano en el corazón“.

“Yo sé que llevan horas acá, me encantaría sacarme fotos con todos (…) Si son verdaderos fanáticos tienen que entenderme, de verdad, soy el único hue… que se da el tiempo para sacarse fotos con todos ustedes“, agregó.

Revisa los registros acá: