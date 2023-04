“Después de 3 horas y no salía”: Viralizan video del polémico concierto de Cris MJ en Iquique

Cris MJ ha dado de qué hablar desde el concierto que tuvo en Iquique el pasado viernes 14 de abril. Un evento que no solo fue bullado por la baja asistencia de público, sino que además por las presuntas amenazas que luego profirió en contra del productor.

Ya con una investigación de la PDI y Fiscalía de por medio, en TikTok se comenzó a viralizar un video en que se evidencia qué fue lo que ocurrió en dicho show.

Al principio, según indica el registro, había muy poca gente y se veía todo prácticamente vacío. “Después de 3 horas y no salía, y las personas ya estaban molestas”, añade el video.

Pero cuando se anunciaron las entradas gratis, muestra la publicación, se habría llenado el lugar e incluso se rompieron las rejas para ingresar al VIP.

En contexto, cabe mencionar que quien organizó el show fue el profesor Francisco Lincheo mediante una inversión aproximada de $30 millones. Según dijo, las entradas tenían un valor de $20 mil en preventa y $25.000 en puerta, pero solo logró recaudar $9 millones con esta venta.

Ese mismo viernes en la noche, dijo a LUN, “la gente no llegaba. Eran pasadas las diez de la noche, había 300 personas y no iban a llegar más“. Una situación compleja si se consideraba que “por la venta de entradas, solo había podido juntar 9 millones de pesos”.

Aunque eso no fue todo. También indicó que el cantante después le puso otra condición: “Me dijo que no iba a salir al escenario si no se llenaba la cancha y que para eso debía regalar entradas. Yo no estaba de acuerdo, pero me puso entre la espada y la pared”.

Específicamente, el artista urbano habría publicado una historia en Instagram para anunciar que se estarían regalando estos tickets, y al cabo de algunos minutos, el recinto logró llenarse.

Posteriormente, Cris MJ reaccionó a una publicación que hizo el productor en Facebook. Con una transmisión en vivo y exhibiendo un arma de fuego, el cantante increpó a que “agradezcan que te hice el evento cul… , sino me hubiera ido pa’ España hace cualquier día”.

