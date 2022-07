Young Cister explicó por qué se alejará de las redes por unos días: “No puedo con mi cabeza por las noches”

El cantante chileno Young Cister ya es todo un referente dentro del género urbano, donde actualmente la rompe con La Terapia, su más reciento éxito.

Con el tema, Esteban Cisterna quiso retratar el proceso de una ruptura amorosa y los efectos de ésta en la salud mental de las personas.

De hecho, el artista reflexionó sobre el tema que él considera “un escape”, señalando que “es algo tan personal que lo hice para no olvidarme de lo importante que son mis emociones”.

“En mi música intento plasmar lo que me gustaría llegar a ser. Pero los procesos son largos y cuestan. Me encantaría estar 100% sano como quizás algunas personas piensan que lo soy. Pero no. Yo también tengo mis trancas, mis inseguridades y mis miedos”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

“No quiero ocultar mi pena, no quiero ocultar lo sensible que soy y no quiero ser juzgado por eso”, añadió durante el fin de semana.

Sin embargo, el intérprete de Casi amor de verano recibió una serie de comentarios negativos a través de redes sociales.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Lo Mas Xulo 💞 (@youngcister)

En respuesta a ello, Cister indicó en stories que “aún tengo la esperanza de que algo cambie en Chile y nuestra sociedad. Es increíble a veces como las personas juzgan sin saber o al menos informarse un poco”.

“Hay una generación de personas que nunca se hizo cargo de su vida y de lo que sienten. Eso los hace actuar de esa forma”, complementó.

A esas declaraciones se suman las hechas durante la madrugada de este martes en sus historias de Instagram, donde escribió: “no puedo con mi cabeza por las noches”.

“Desearía que fuera de día todo el tiempo. Para la gente que disfruta de mi música, no estaré en las redes estos días. Abrazos”, agregó en la publicación.

Además, el cantante nacional señaló que sí realizará los shows que tiene agendados en Curicó, Villa Alegre y Puerto Montt.