“Se quieren mucho”: Young Cister y Pailita se hicieron el mismo tatuaje en señal de su amistad

Young Cister realizó el pasado fin de semana sus esperados conciertos en Movistar Arena, donde llegaron miles de fanáticos para disfrutar del repertorio del cantante urbano.

Uno de los momentos más icónicos de ambas noches ocurrió cuando el artista invitó al escenario al tatuador Sebastián Frost para plasmar las fechas 7 y 8 de enero de 2023 en su cuerpo.

Ese mismo día, en los camarines se desarrolló una particular situación que tuvo como protagonistas al autor de La Terapia y a Pailita, quien fue uno de los invitados del espectáculo.

Fue en ese contexto que, mientras se encontraban en el backstage del Movistar Arena, a los artistas se les ocurrió inmortalizar su amistad con un tatuaje en sus brazos.

“Estabamos tras bambalinas, a la salida de los camarines. En eso llega Pailita y se pone a conversar con Cister, estaban comiendo algo. De repente, de la nada, Cister me dice ‘nos queremos hacer un tatuaje’“, señaló Frost en conversación con Las Últimas Noticias.

Según explicó el tatuador, los cantantes “querían hacer un tatuaje de la amistad. Se querían hacer el mismo diseño, uno que ojalá fuese simbólico para ambos”.

De esta manera, decidieron que tatuarse el símbolo de infinito junto con sus apodos “El casti” y “lo más xulo”. “Yo andaba con mi computador con Photoshop para generar el diseño ahí mismo. Lo fundimos con el signo del infinito, les gustó y me puse a tatuarlos en el backstage. Cada tatuaje duró 10 minutos“, contó el profesionar al citado medio.

“Ellos dos se aman. No cualquiera se hace un tatuaje por la amistad. Yo pude ver un poco la relación que tienen, se quieren mucho. Nunca me había pasado algo similar: que dos personas se tuvieran tanto cariño como para tener un tatuaje así toda la vida. Me encantó”, agregó.

Revisa imágenes del momento acá: