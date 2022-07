“No quiero ocultar mi pena”: La potente reflexión de Young Cister sobre La Terapia

La Terapia, el más reciente single del cantante chileno Young Cister, se ha convertido en todo un éxito dentro del género urbano.

A sólo un día de su estreno, la canción se posicionó en el número 1 del Top 50 Chile en Spotify, superando a artistas como Bad Bunny, Ak4:20, Julianno Sosa y Karol G.

Con el tema, Esteban Cisterna quiso retratar el proceso de una ruptura amorosa y los efectos de ésta en la salud mental de las personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Mas Xulo 💞 (@youngcister)

“No quiero ocultar mi pena”

En ese contexto, este sábado el artista escribió una potente reflexión en redes sociales, donde destacó que La Terapia “es un gran escape para mí”.

“Es algo tan personal que lo hice para no olvidarme de lo importante que son mis emociones. Es un recordatorio para todos mis días y lo hice solo pensando en que esto podría ayudarme a mí o a más gente”, señaló en su cuenta de Instagram.

“En mi música intento plasmar lo que me gustaría llegar a ser. Pero los procesos son largos y cuestan. Me encantaría estar 100% sano como quizás algunas personas piensan que lo soy. Pero no. Yo también tengo mis trancas, mis inseguridades y mis miedos”, añadió el cantante.

Bajo esa misma idea, Young Cister indicó que “no quiero ocultar mi pena, no quiero ocultar lo sensible que soy y no quiero ser juzgado por eso”.

“Gracias a mi gente linda que me escribe todos los días cuando necesito una palabrita de ánimo. Me encanta saber que los puedo ayudar con mi música y ustedes me ayudan con su aliento y buenos deseos. Sigamos cuidándonos entre nosotros”, cerró.