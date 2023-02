Eligió otra: La icónica canción que rechazó Alejandro Fernández y que Marcó Antonio Solís convirtió en un hit

“Me dediqué a perderte”, “No se me hace fácil” o “Como quien pierde una estrella”. Estos son solamente algunos de los tremendos éxitos con los que Alejandro Fernández ha deslumbrado al mundo.

Sin embargo, el popular cantante mexicano, que se presentará en el Festival de Viña del Mar el próximo martes 21 de febrero, pudo haber sumado un hit más a su interminable lista.

Lo particular es que esta canción no quedó en el olvido, si no que fue “tomada” por otro intérprete que la transformó en uno de los temas más icónicos de su repertorio.

“Mi rechazo”

El segundo protagonista de esta historia es nada menos que Marco Antonio Solís, quien puso todo su talento en el éxito que pudo ser de “El Potrillo”, pero que ahora está en poder de “El Buki”.

“Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud”. ¿Se le ocurre cuál puede ser si mencionamos estas palabras?

Así es, el hit en cuestión es “¿Adónde vamos a parar?”, el cual fue escrito por el compositor mexicano Joan Sebastián y que se lo ofreció a Fernández para que sea parte de su repertorio.

Según consignó la cuenta de Instagram chamonic3, que tiene más de 110 mil seguidores en Instagram, Alejandro recibió este y otro tema hace aproximadamente 15 años para que los estudiara.

Tras analizarlos, el artista que estará por cuarta vez en Viña eligió solamente uno. Se trata de “Mi rechazo”, optando por no tomar “¿Adónde vamos a parar?”.

Lo que vino es más que conocido, Solís estrenó la canción a mediados del 2010 y lo transformó en un verdadero himno que sus millones de fans en el mundo reconocen solamente con escuchar su melodía.

Pese a esto, Alejandro Fernández nunca ha señalado, al menos públicamente, una especie de arrepentimiento o rencor por su opción.