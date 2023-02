El curioso apoyo de Botota Fox a Belén Mora tras Viña 2023: “Aunque me tengas bloquead@, te respeto”

Un tibio debut tuvo Belén Mora en la Quinta Vergara, luego de ser la primera comediante en recibir pifias durante la edición 2023 del Festival de Viña del Mar.

Aunque hubo varios momentos en los que ocasionó carcajadas a los asistentes, su rutina enfocada principalmente en la maternidad no convenció del todo al público.

Así, tras largos minutos relatando sus experiencias en torno al proceso de crianza y etapa escolar de sus hijos, Mora se mantuvo firme y trató de buscar los aplausos pese a las dificultades que cada vez se acrecentaban.

Debido a lo anterior, la comediante se bajó del escenario solo con una gaviota de plata y generando opiniones divididas en redes sociales.

Apoyo de Botota Fox

Con el paso de los días, Belén Mora ha recibido una serie de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo. Dentro de ellos se encuentra el transformista José Miguel Navarrete, conocido por su nombre artístico “Botota Fox”.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante compartió una curiosa reflexión: “Creo que los comediantes tenemos que apoyarnos y no festinar si a otro le va mal“, partió diciendo.

Luego, agregó “finalmente, la vida es así. Garras, valentía y lo digo porque no soy mujer, pero hay que tener cojones para un público así de grande“.

“Belenaza, aunque me tengas bloquead@ te respeto, eres una gran mujer”, cerró Botota.

La publicación desató diversas reacciones entre sus seguidores. Si bien algunos concordaron con lo escrito por el transformista, la mayoría criticó la rutina y la actitud que tuvo Mora sobre el escenario.

Incluso, a raíz de este post, la modelo y panelista de televisión Adriana Barrientos se dio cuenta que la ex Morandé con Compañía también la tenía bloqueada. “A mí también me tiene bloqueada, me acabo de enterar! Opino igual que tú, es una gran mujer”, indicó en los comentarios.

Revisa la publicación acá: