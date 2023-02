Belén Mora se convierte en la primera comediante en recibir pifias en Viña 2023: Solo obtuvo gaviota de plata

Belén Mora fue la encargada poner la cuota de humor en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2023. Sin embargo, solo alcanzó a obtener gaviota de plata y su presentación terminó entre pifias del público.

La presentación comenzó con chistes relacionados a la pandemia y guiños a figuras del espectáculo como José Antonio Neme y Carmen Gloria Arroyo. No obstante, con el paso de los minutos se empezaron a escuchar los primeros abucheos.

La humorista se mantuvo firme, incluso hubo momentos en que contempló a la audiencia para buscar los aplausos y tratar de continuar con su rutina a pesar de las dificultades.

Terminada la primera parte, los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo suben al escenario para entregarle el único galardón de la noche.

“Estoy feliz, contentísima, enamorada de esta experiencia y lo he disfrutado a concho”, dijo Belenaza, quien incluso fue despedida por los conductores.

“Con este aplauso de toda la Quinta Vergara, despedimos a Belén Mora”, afirmó Cárcamo. Sin embargo, la actriz pidió continuar y volvió a escena en medio de pifias.

Sin embargo, no alcanzó a estar más de 10 minutos y se despidió de Viña del Mar con un directo mensaje final. “Muchísimas gracias a todos, me encanta que se expresen, esa es la idea”, partió diciendo.

“Los comediantes dependemos del público, no del día que toque. Agradezco la experiencia que he vivido, me voy con el mejor de los recuerdos. Fueron maravillosos, espectaculares y voy a llegar a tomar las piscolas a la casa”, concluyó.