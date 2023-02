Belén Mora responde con tajante reflexión tras pifias de Viña: “No guachito, a mí no me regalaron la Gaviota”

Belén Mora habló en exclusiva con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión tras su comentada presentación de anoche en el Festival de Viña, donde recibió pifias pero alcanzó el peak de sintonía en lo que va del certamen.

En conversación con Juan Pablo Queraltó desde la llamada Ciudad Jardín, la comediante reveló cómo fueron los momentos posteriores al show y entregó algunas reflexiones en torno a la recepción del público.

“Yo lo pasé increíble, los primeros 40 minutos la gente también lo pasó increíble, después quedó la caga”, señaló sobre la rutina. “Pero bueno, es el oficio que elegí y la comedia siempre tiene ese riesgo. Hay que pararse y mañana inventar otra rutina“, agregó.

En esa línea, también se se refirió a las críticas y a la comentada obtención de la gaviota que, acusan, no habría sido merecida. “No me voy a echar a morir, una trabaja para el público. Pero eso de que me regalaron la gaviota… no guachito. Me aplaudieron 40 minutos y esa de plata me la merecía, la de oro no”, sentenció.

“Lo que rescato es que, de los 50 minutos que hice, los primeros 40 la gente se cagó de la risa. Y claro, los últimos 10 (…) desde el chiste de la ensalada en adelante los perdí. Hubo mucho estímulo, mucha información visual y auditiva y no funcionó“, complementó Mora, teorizando sobre la respuesta de los espectadores al último segmento de la rutina.

Finalmente, aseguró que tras el espectáculo, lo único que pensó fue “en cuánto pisco le iba a echar a la piscola” y en “los saludo que hice con mis compañeros”. “Creo que los momentos de análisis vendrán más adelante, pero ahora merecemos descansar y disfrutar“, cerró la comediante en el espacio.

“P… que me gusta esta h…”

En un post publicado esta mañana en Instagram, Belén Mora nuevamente se refirió a su presentación y aseguró estar tranquila con el resultado. “Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subir al escenario (…) siempre está el riesgo de que te caigas“, señaló.

“Anoche pisé el escenario más importante de Latinoamérica. Y lo disfruté desde el primer momento”, expresó, junto con agregar que vuelve a Santiago “con el más lindo de los recuerdos” y con “una gaviota que se ganó después de 40 minutos de hacer reír a la Quinta”. “P… que me gusta esta h…”, sentenció.