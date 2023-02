De Boric a Tonka Tomicic: Los 5 momentos de Fabrizio Copano que hicieron explotar a la Quinta Vergara

Fabrizio Copano tuvo la difícil tarea de abrir su presentación tras la locura por Christina Aguilera en el Festival de Viña, quien dejó a todo el público viñamarino pidiendo por más.

Y aunque al principio parecía que las pifias para traer de vuelta a la neoyorquina no pararían, el humorista supo sortear la situación de muy buena forma.

En menos de 10 minutos, el público se reía a carcajadas con la ingeniosa rutina del humorista, quien comenzó su show acostado en una cama y abrazado a un muñeco de Topo Gigio.

Con hilarantes menciones a personajes como Marcianeke, Gonzalo Valenzuela, Tonka Tomicic e incluso, y al presidente Gabriel Boric, el inflexible público de Viña del Mar que lo recibió muy desatado, rápidamente se fue calmando para reír con sus chistes. Y aquí te dejamos los cinco mejores.

Las vacunas en Chile

“¿Quién está vacunado?”, preguntó Copano para comenzar a comparar los procesos de vacunación entre Chile y Estados Unidos.

“Cuando estaba allá me di cuenta de que todos estaban cag… de miedo con las vacunas, mientras que acá todos ordenados. Un país ejemplar“, dijo.

Además, el humorista señaló que el porqué de este fenómeno se debe a que “a todos nos habían vacunado en el colegio y nos dejaron un forao’ en el brazo. ¿Alguien sabe qué es esta hue… que tenemos acá? ¿Por qué a todos nos sacaron una lonja? ¿Por qué a todos nos llegó un balazo en el mismo lugar?“.

Y remató revelando una teoría. “Las enfermeras en esa época fumaban, entonces apagaban el cigarro en el bracito del niño“, señaló.

El piquito con Gonzalo Valenzuela

Otro de los momentos más ovacionados por el público fue cuando el humorista destacó la presencia del actor Gonzalo Valenzuela, quien se paró de su asiento para recibir los aplausos.

Fue ahí cuando la Quinta Vergara comenzó a pedir “el beso”, algo a lo cual ambos accedieron. El momento quedó grabado y sacó gritos de sorpresa entre todos los asistentes. “Eso me gusta de Chile”, dijo Copano después.

La ternura del presidente Boric

Por supuesto, Copano no perdió la oportunidad de hacer bromas con el presidente Gabriel Boric, a quién también mencionó en The late, late show whit James Corden. “Nos guste o no el presidente de Chile, lo más importante es hueviarl…”

“Se ve tan tierno como presidente, anda en bicicleta. Se ve como el osito de Ambrosito. Ese que andaba en el metro pero con el marrueco abajo”, dijo soltando las risas en el público.

“Hay una cosa que me da miedo. Imagínate que Chile se va a guerra y nosotros con Winnie Pooh como presidente. ¿Cómo nos va a defender? Imagínate están bombardeando y nosotros mandamos a la frontera a este Cariñosito”, remató el humorista.

Los Malvekes

El humorista también habló sobre los cantantes del género urbano y tras decir que uno de sus favoritos era Pailita, reveló que el que más le gustaba era Marcianeke. Ahí fue cuando el artista se paró desde el público y sacó aplausos en la Quinta Vergara.

Además, señaló que una de sus canciones favoritas era Los Malvekes. “Es una canción muy bonita, pero no entiendo ni hue… de lo que dice”, confesó Copano para luego repasar su letra verso por verso y hacer reír a todos.

La imprevista mención a Tonka Tomicic

El humorista hizo una hilarante e imprevista mención a la animadora de televisión, que últimamente ha estado sobre la palestra debido al “Caso Relojes” .

Fue en medio de una anécdota en la que se encontraba hablando con una persona de Estados Unidos que le dijo que le encantaba Chile y le nombró personajes famosos oriundos de nuestro país, incluido Augusto Pinochet.

“Ahora le tengo que explicar a este gringo que no me puede decir esa hue…, que es desubicado. Es como preguntarle la hora a Tonka”, remató desatando las risas en Viña del Mar.