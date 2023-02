Cami envía cariñoso mensaje a Tini tras debut en Viña 2023 y barre con rumores sobre supuesto distanciamiento

La apertura de la segunda noche del Festival de Viña estuvo a cargo de la cantante argentina, Tini Stoessel, quien debutó en el certamen con una presentación que la hizo merecedora de las gaviotas de plata y oro.

El show de este lunes estuvo marcado por su desplante en el escenario, que incluyó canto, baile y tres cambios de vestuario. Además, aprovechó la instancia para hacer un guiño al reggaetón clásico tras bailar al ritmo de Rakata de Wisin y Yandel.

Luego de la actuación, Stoessel utilizó sus redes sociales para manifestar su emoción tras recibir el cariño del público en la Quinta Vergara.

“Gracias Viña por la noche que nos hicieron vivir. Gracias por tanta entrega y amor. Todavía sigo sin poder creerlo. Fue un sueño hecho realidad“, escribió en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, indicó “gracias a todo mi equipo por ser tan apasionados y dejar todo arriba del escenario, lxs amo. Esperamos volver muy pronto Chile“.

La publicación generó una ola de comentarios tanto de fans como también de colegas de la música, entre ellas la cantante chilena Camila Gallardo, más conocida como Cami, con quien hace unos años daban cuenta de una estrecha amistad.

“Hermosa po”, escribió la autora de Querida Rosa, desatando una serie de reacciones entre los usuarios que creían que ambas cantantes estaban distanciadas.

“Las queremos, chicas”, “qué ganas de haberlas visto cantar juntas” y “las amo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores, quienes esperaban que las artistas colaboraran sobre el escenario de la Quinta Vergara.

El comentario de Gallardo se da en medio de los rumores que comenzaron a surgir durante la actuación de Stoessel, en que algunos usuarios aseguraban que las jóvenes “ya no son amigas”. Sin embargo, la chilena ya tenía programado un concierto en Coquimbo.

Cabe mencionar que en 2019, Tini se trasladó hasta Viña del Mar para apoyar a su amiga en su debut en el festival. En ese entonces, la argentina también mantenía una relación con Sebastián Yatra, quien formaba parte del jurado de la competencia.

que alguien se tire el chisme sobre por que la tini y la cami no son amigas es una necesidad para vivir

Si el cahuin de que Tini con Cami ya no son amigas se da porque la Cami no fue hoy a apoyarla, les aviso que parece que tenía un show agendado en Coquimbo… Si no es por eso, suelten el chisme

— Anita (@anitzpo) February 21, 2023