“No la vi venir”: Inesperada pregunta descoloca a Camilo en la previa de su show en Viña 2023

Una inesperada situación fue la que vivió el cantante colombiano Camilo este viernes, donde compareció ante los periodistas en la tradicional conferencia de prensa previa a su show de este viernes en el Festival de Viña.

El artista se presentará en la última jornada del certamen más importante de Latinoamérica, aunque previo a aquello tuvo que “vulnerar” un momento que lo dejó, literalmente, sin palabras.

Esto porque una periodista le consultó su opinión sobre los globos que ha derribado el gobierno de Estados Unidos hace algunas semanas, los que serían supuestamente para espiar de parte del gobierno chino.

En ese sentido, una reportera de Univisión le consultó: “Dado que tienes una vida bastante espiritual y mística. ¿Piensas que los globos que han aparecido en Estados Unidos pueden ser Objetos (Voladores) No Identificados? (OVNI)”.

“No la vi venir”

Ante esto, el cafetero no escondió su sorpresa, pero sí se lo tomó con bastante humor. “Esa sí no la vi venir, parce. Me da mucha curiosidad que preguntes eso porque no sé qué responder”, dijo en primera instancia.

Posteriormente, el cantante reveló que “con mi manager hablábamos y me decía: ‘Lo que te pregunten, tú sabes responder’. Yo le dije que sí, pero me doy cuenta de que definitivamente no (sé)”.

“Mi jefa de prensa me dice: ‘Cuando te pregunten algo muy extraño, tú vas a encontrar la manera de llevarlo para tu carrera’. Pero en esta no tengo ni idea. Uno debería guardar silencio con las cosas en las que no tiene nada interesante que decir”, agregó.

Finalmente, Camilo dio a conocer su postura y sostuvo. “Como no tengo nada interesante que decir en ese universo (…) Perdón, pero es muy bueno”, concluyendo todo con una elocuente sonrisa.