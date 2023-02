Ex chica reality, cantante y comediante: Las facetas de Pamela Leiva, una de las figuras del humor en Viña 2023

Uno de los momentos más esperados de la parrilla del Festival de Viña del Mar son los humoristas, quienes tendrán la misión de hacer reír a la Quinta Vergara con lo mejor de su repertorio.

Por primera vez en la historia del certamen, este año la comedia tendrá un cartel paritario conformado por tres hombres y tres mujeres. En este último grupo se encuentra Pamela Leiva, quien junto a Belén Mora y la argentina Laila Roth serán las voces femeninas del humor en esta versión.

“Son muchas cosas las que siento, que me quedé sin palabras. Pero lo único que les quiero decir que los sueños sí se hacen realidad, que les prometo que voy a dar todo de mí, que estoy feliz y agradecida por todos sus mensajes”, dijo Leiva tras darse a conocer su confirmación en el evento.

Sin embargo, el camino de Pamela para llegar al mayor escenario del país ha sido bastante distinto al de sus colegas en esta edición. Además, con el paso del tiempo, ha demostrado su fuerte en diferentes facetas como la comunicación, el canto y, por supuesto, el humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pamelitaleiva (@pameleiva)

De NN a chica reality

Oriunda de la comuna de Puente Alto y siendo una completa desconocida en el mundo del espectáculo, Pamela Leiva no sabía que un simple casting la convertería en toda una celebridad nacional.

A fines del 2008 y con 26 años, se desempeñaba como trabajadora de casa particular y aún no sabía qué hacer con su futuro. Fue en ese contexto que tomó la decisión de dar la entonces Prueba de Selección Universitaria (PSU) para ingresar a la Educación Superior.

“Quería estudiar Derecho, pero como no tenía plata para estudiar derecho, quería postular a un Crédito Aval del Estado (CAE) y para postular tenía que tener la PSU rendida“, comentó en 2021 a un programa de Canal 13.

Sin embargo, en medio de la espera para dar el esperado examen, la comediante se encontró un anuncio que llamaba a participar de “una experiencia durante el verano”, donde debía ingresar a un sitio web y completar un formulario.

Después de dos semanas, recibió un llamado que le cambió la vida. “El día que me llaman y me dicen que había un casting el día 2 de diciembre y el horario coincidía con una de las pruebas obligatorias”, reveló al citado medio, agregando que en ese momento entró en un gran dilema sobre lo que debía hacer. “Dije ‘ya, la PSU la doy el próximo año, chao'”, contó.

Finalmente, quedó seleccionada para ingresar al reality show 1810, donde se convirtió en una de las participantes más queridas y compartió con figuras como Gabriel “Coca” Mendoza, Janis Pope, Gonzalo Egas, Arturo Longton, Eliana Albasetti y Angélica Sepúlveda. Con esta última concursante, incluso, protagonizó un recordado episodio de discriminación en su contra.

Tras quedar eliminada del reality show, aprovechó el dinero ganado para costear dos importantes intervenciones quirúgicas. La primera consistió en una manga gástrica con la que perdió cerca de 45 kilos y luego se sometió a una abdominoplastía para eliminar la piel que le quedó suelta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pamelitaleiva (@pameleiva)

Sus inicios en la comedia

Luego de su paso por la televisión, Leiva emprendió un lento pero seguro camino por la actuación. Fue invitada para participar en la obra Descaradas, junto a un elenco completado por Mónica Aguirre, Norma Ortiz, Carmen Prieto y Bárbara Santander.

“Me fue súper bien con esa obra, me empecé a enamorar del teatro, aprendí mucho, hice talleres, pero el teatro no da. Entonces ahí estuve remándola mucho tiempo, ensayamos una obra como tres meses y no fue nadie a vernos“, contó al programa de YouTube, Entre broma y broma.

Ante esa urgencia de trabajar en algo, le comentó a su amiga, la actriz y modelo argentina Andrea Dellacasa, que iba a buscar “pega” de garzona. Fue en ese momento que recibió una recomendación clave de la trasandina.

“Me dice ‘pero boluda, hacé stand up, vos podés, intentálo’. Y ahí me contactó con un amigo que administraba un restaurant y él me dice ‘no te puedo pagar, pero si nos gusta hablemos’“, recordó en el mencionado espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pamelitaleiva (@pameleiva)

El show tuvo éxito y, desde ese entonces, comenzó a recorrer distintos locales de la capital para presentar su rutina y tuvo el apoyo fundamental de una figura clave del humor chileno: Felipe Avello, quien en ese entonces estaba recién dejando la televisión para iniciar una sólida carrera como comediante.

“Cuando decidí seriamente vivir de la comedia fue cuando logré irme de la casa. Le dije a mi mamá que ‘esto es lo que quiero hacer’. Trabajé de nana puertas adentro, payasita, vendedora… loco, he hecho de todo en la vida. No le tengo miedo al trabajo, pero sí quiero hacer lo que yo deseo hacer”, afirmó Leiva.

En 2018 presentó una aplaudida rutina en la Teletón, lo cual le permitió debutar dos años después y con gran éxito en el escenario del Festival del Huaso de Olmué.

Desconocida faceta musical

Dentro de las múltiples facetas de Pamela Leiva se encuentra la música. De la mano de popular Casa de la Cueca, la artista ha incursionado en el folclor teniendo como grandes mentores a figuras como María Esther Zamora y Pepe Fuentes.

A través de redes sociales, la comediante ha dado cuenta sobre su especial amistad con artistas como Claudia Mena, más conocida como Belencha, y Miguel Molina, actuales músicos de la banda de Gepe.

“¿Han sentido alguna vez que pertenecen a un lugar, cuando llegan da lo mismo lo que pase en la vida y en ese lugar se llenan de alegría? ¿Que pase lo que pase, sienten que es su casa? Así me siento aquí, esto soy yo“, escribió en su cuenta de Instagram con una postal en la histórica Cueca de la Cueca, cuna para varios cantantes e instrumentistas del país.

De hecho, en su espectáculo en Olmué aprovechó la oportunidad para llevar a María Esther Zamora al escenario del Patagual.