Carmen Gloria Arroyo quedó hasta las lágrimas con sentida mención de Belén Mora durante su rutina en Viña 2023

Belén Mora fue la encargada poner la cuota de humor en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2023.

A los pocos minutos, la comediante ya había sacado carcajadas del público con un rutina que incluyó anécdotas de la pandemia y guiños a figuras del espectáculo nacional.

Fue en ese contexto que realizó una especial mención a la abogada y conductora de televisión, Carmen Gloria Arroyo. “Lo único que se mantuvo más o menos igual durante toda la pandemia”, sostuvo.

“Hermano, yo te veo a la Carmen Gloria en el canal en el que esté. Yo la sigo”, afirmó la humorista sobre la ex conductora de La Jueza de Chilevisión, quien se encontraba entre el público de la Quinta Vergara.

En ese sentido, Mora indicó “te he visto tanto a la Carmen Gloria que yo los puedo asesorar legalmente a todos. Me sé todas las leyes gracias a ella”.

“Me peino con el artículo 150, juicio de partición, ley de herencia, pensión de alimentos, relación directa irregular que antes se llamaba régimen de visitas. Ahora se llama relación directa irregular porque busca una relación directa con el padre o madre irregular, porque quiere periodicidad en el tiempo para establecer un vínculo afectivo”, señaló la comediante, desatando el aplauso de la propia abogada.

Posteriormente, afirmó que “yo admiro a esta mujer, ¿y saben por qué? Porque ella media en casos de personas que quizás no tienen los recursos para contratar un abogado particular, o bien, esperan meses esperando en la corporación de asistencia judicial para ser atendidos. Hace una labor social maravillosa“.

Lo anterior emocionó a Arroyo, quien fue enfocada por las cámaras mientras trataba de secarse las lágrimas.

“Lo que más admiro de Carmen Gloria Arroyo es… puta que se alimenta bien la amiga”, prosiguió Belén, haciendo referencia a la pareja de la abogada, Bernardo Borgeat.

“¿Han visto al pololo? ¡Oye, Dios me lo bendiga y la Virgen del Carmen me lo proteja con su manto sagrado y las lagrimitas del niño Jesús lo libren de pecado. Oye si al hue… le falta el ketchup no más”, agregó.