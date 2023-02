“Es un cobarde “: El ácido comentario de Daniella Chávez por salida de Yerko Puchento del Festival de Viña

Este lunes, se conoció la salida de Daniel Alcaíno, quien interpreta al personaje Yerko Puchento, del Festival de Viña, producto de los cambios de último minuto con los artistas que actuaban el mismo día que él.

De esa forma, desde la producción del evento informaron que el actor no será parte del certamen, tras una “decisión de mutuo acuerdo entre las partes”.

Ante esta noticia, la modelo Daniella Chávez recordó un amargo episodio que vivió junto a Yerko Puchento, cuando en un programa de televisión él la llamó Daniella Carlina, haciendo referencia a la “tía Carlina”, conocida dueña de un burdel.

En ese momento, la joven enfrentó al humorista, diciendo “Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”.

Es en ese contexto, que tras conocer la salida del comediante del festival, la modelo lanzó un comentario en sus redes sociales, en el cual dice que Yerko es “cobarde como todo maltratador de mujeres. Arrancó del Festival de Viña, era mucho premio para él”.

En esa línea, agregó que fue “la última víctima en Vértigo y la que lo sacó de pantalla con mi denuncia con diputados. ¡Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde!”.

“Fueron muchas mujeres maltratadas, pero ninguna alzó la voz. ¡Fui la que lo enfrentó en vivo y luego lo denuncia! ¡Ahora veo que vuelve arrancar, esta vez del Festival de Viña!”, comcluyó.