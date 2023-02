“Está fuera de época”: Critican a Alejandro Fernández por cantar “Mátalas” durante su show en Viña 2023

La apertura de la tercera noche del Festival de Viña estuvo a cargo del cantante mexicano Alejandro Fernández, quien volvió al certamen con un repertorio que mezcló rancheras y baladas.

Sin embargo, hubo una canción en particular que abrió el debate en redes sociales. Se trata de Mátalas, tema incluido en el disco Niña Amada Mía (2003), cuya letra ha sido cuestionada por usuarios e incluso organizaciones.

Recordemos que en el coro de esta canción, Fernández recita: “Mátalas, con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzuras”.

En otra parte, el intérprete señala “si quieres disfrutar de sus placeres, consíguete una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres“.

Esta última frase fue criticada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que a través de su cuenta de Twitter señaló que “la violencia contra mujeres tiene distintas manifestaciones, entre ellas, la simbólica”.

“Hoy Alejandro Fernández cantó en el Festival de Viña Mátalas, una balada que hace apología de los femicidios“, apuntaron.

Asimismo, otros usuarios también cuestionaron la canción interpretada por el mexicano, sosteniendo que “es una real falta de respeto que continúen interpretando canciones como esa” y que “está fuera de época”.

Que pésima canción es mátalas ktm Alejandro Fernández por queeeeeee

— Oh my god Bibi you look shitty (@ddubulool) February 22, 2023