“Lo de anoche fue una locura”: La felicidad de Emilia Mernes tras su éxito en el Festival de Viña 2023

Han pasado menos de 24 horas desde la presentación de Emilia Mernes en el Festival de Viña 2023, donde triunfó y obtuvo todos los reconocimientos posibles, y la argentina utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad por el momento y el cariño del público.

La interprete de Como si no importara publicó en su cuenta oficial de Instagram diferentes fotos del show que realizó en el escenario de la Quinta Vergara. Desde las gaviotas de plata y de oro que recibió a pedido de los asistentes hasta los éxitos que cantó junto a Rusherking, y Maxi Espíndola y Agus Bernasconi.

Además, las imágenes fueron acompañadas por un escrito donde la artista comentó que “lo de anoche fue una locura, aún no he caído realmente! gracias mi gente de Chile por cumplir este sueño que no solo es mío“.

En la misma línea, explicó que este logro es “también de todo un equipo increíble que me rodea y que trabaja incansablemente. ¡Los amo con mi corazón! Este día lo llevaré tatuado en el alma para siempre. Gracias”.

La publicación que ya cuenta con más de 375 mil likes fue comentada por su amiga, y con quien comparte siendo parte del jurado en el certamen de la Ciudad Jardín, Nicki Nicole, quien le dejó varios emojis de una cara con corazones en los ojos.

Recordemos que la interprete de los hits Cuando te veo y Plegarias será la encargada de dar fin a esta edición del Festival de Viña del Mar, donde se presentará el próximo viernes 24 de febrero, noche donde, además, se presentarán Camilo y Laila Roth.

