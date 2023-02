El encuentro de Diego Urrutia con El Jordan 23 tras Viña 2023: Se lucieron con improvisada versión de “Anti Rana”

Diego Urrutia se transformó en la última sensación del humor nacional. Con apenas una semana de preparación, la noche del pasado lunes 20 de febrero entregó una rutina que sacó carcajadas y conquistó al público millenial del Festival de Viña del Mar.

Pese a que acumula miles de seguidores en redes sociales, Urrutia no era un nombre conocido para la mayoría, pero aún así el oriundo de Temuco logró tener el público a sus pies gracias a sus rápidos e ingeniosos chistes.

El joven de 28 años logró cautivar con una presentación que incluyó música y chistes relacionados a TikTok, una antigua relación con una TENS y guiños a figuras del espectáculo como Daniel Alcaíno y Juanita Parra.

Encuentro con El Jordan 23

Durante la aplaudida rutina, el comediante mostró un segmento musical en que se lució versionando hits del género urbano chileno en formato acústico.

“Las canciones de antes no eran tan explícitas como ahora”, dijo el humorista antes de realizar un mix con canciones como Cochinae y Perrea KTM de Julianno Sosa, y Anti Rana de El Jordan 23.

Precisamente con este último, Urrutia logró concretar un esperado encuestro después de su presentación en el certamen viñamarino. Ambos artistas fueron invitados por LaJunta+, donde aprovecharon de elogiarse mútuamente.

“Este (Urrutia) me había hablado hace tiempo. Me envió parte de una rutina y yo nunca la vi”, reveló el cantante urbano sobre un mensaje que le había enviado Diego meses atrás. Sin embargo, solo quedó en la bandeja de mensajes no leídos de Instagram.

Posteriormente, fue consultado si les gustaría interpretar Anti Rana juntos, a lo cual Jordan respondió “trae la guitarra al toque”. Sin embargo, pese a que no tenían un instrumento cerca, improvisaron una versión solo acompañados del ruido de una mesa.

Además, el intérprete también aprovechó de invitar al comediante a participar en un próximo video musical. “Voy a invitar a mi compañero a un video para que salga conmigo. Se ha decretado aquí, ya saben ya”, indicó.

