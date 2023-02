Padre ecuatoriano y música en español: El estrecho vínculo de Christina Aguilera con sus orígenes latinos

Christina Aguilera es la principal estrella anglo de la próxima versión del Festival de Viña del Mar, que vuelve a realizarse después de dos años suspendido producto de la pandemia del COVID-19.

La cantante estadounidense debutará en Chile y será la encargada de abrir la jornada del jueves 23 de febrero, mismo día en que se presentará el chileno Polimá Westcoast.

Si bien la artista nunca se ha presentado en nuestro país y ha visitado pocas veces Latinoamérica, tiene un estrecho vínculo con la región que se mantendrá por siempre en su vida.

Padre ecuatoriano

Nacida el 18 de diciembre de 1980 en Nueva York, Christina es hija de Shelly Loraine Fidler y Fausto Xavier Aguilera, este último nacido en Ecuador y prestó servicios para el Ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, la intérprete de Candyman no guarda muy buenos recuerdos de su progenitor. En conversaciones con distintos medios de comunicación, la cantante ha relatado la violencia intrafamiliar que sufrió tanto ella como su madre durante su infancia.

“Vi a mi madre muchas veces en posiciones de debilidad y muy dominada. Esa fue una de mis decisiones como mujer, nunca sentirme impotente ante un hombre”, dijo al medio estadounidense The Sunday Times.

Una vez disuelto el matrimonio de sus padres, Fausto intentó acercarse mediante cartas pero ella se negó a cualquier oportunidad de verlo otra vez. Esta compleja relación con su papá quedó plasmada en canciones como I’m Ok, Oh Mother y No es que te extrañe, lanzada en septiembre de 2022.

Mi Reflejo: Su primer disco en español

A pesar de su fuerte historia familiar, Christina Aguilera nunca dejó de reconocer sus orígenes latinos y lo dejó en claro en su segunda producción discográfica.

Convertida en toda una revelación del pop a fines de los ’90, la artista abrió los 2000 con su disco Mi Reflejo, que incluyó versiones en español de cinco canciones de su álbum debut Christina Aguilera (1999), así como cuatro originales y dos versiones de otros artistas.

El larga duración obtuvo excelentes críticas por parte de especialistas, lo cual le permitió ganar diferentes premios como su primer Grammy Latino en la categoría “Mejor álbum vocal pop femenino” y dos Billboard Latin Music Awards.

De este álbum se desprenden los singles Ven comigo (Solamente tú), Pero me acuerdo de ti y Falsas Esperanzas, además cuenta con su versión del bolero Contigo en la distancia y un dueto con un entonces emergente cantante puertorriqueño llamado Luis Fonsi.

2022: El reencuentro con sus raíces

En mayo de 2022, la estadounidense publicó Aguilera, su segundo disco en español a más de dos décadas de Mi Reflejo.

El disco se comercializó como un álbum trilogía, dividido en tres EP lanzados por separado, con cada parte centrada en un tema específico propio. La primera parte, La fuerza, se publicó el 21 de enero de 2022; la segunda fue La Tormenta, el 30 de mayo del mismo año; y la tercera y última se llamó La Luz, estrenada el 30 de septiembre.

Con este material, la artista no sólo se reencontró con sus raíces, sino que también pudo explorar en sonidos más contemporáneos de la música latina como el género urbano.

Así, se incluye el sencillo principal Pa’ mis muchachas, que contó con la colaboración de Nicki Nicole, Nathy Peluso y Becky G. Además se aventuró en otros ritmos como el pop, la cumbia, las baladas y las rancheras.

Conflicto con la industria por su apellido

El ícono pop reveló en una entrevista con Billboard que su apellido es “difícil de pronunciar” para muchos anglosajones, por lo que asegura que ha sido “masacrado y maltratado muchas veces”.

En la misma conversación, la intérprete de Lady Marmalade y Hurt, aseguró que incluso hubo quienes le sugirieron cambiarse su apellido. “Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio”, dijo.

“No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces“, expresó la cantante.

En ese sentido, recalcó que “soy Aguilera, estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Porqué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!”, decía sobre su apellido, que se convirtió en el título de su último disco.