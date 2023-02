De Vale Roth a Benjamín Vicuña: Los famosos chilenos mencionados en rutina de Laila Roth en Viña 2023

La comediante argentina Laila Roth debutó este viernes en el Festival de Viña del Mar, siendo la encargada de poner la cuota de humor en la última noche del certamen.

Con una rutina que mezcló sus impresiones sobre Chile y anécdotas personales, la humorista finalizó su presentación con algunas pifias que fueron controladas con el paso de los minutos. Sin embargo, solo alcanzó a llevarse la Gaviota de Plata y no volvió al escenario para un bis.

Durante los primeros minutos, Roth se ganó el público mencionando a distintas figuras del espectáculo nacional, entre ellos el actor Gonzalo Valenzuela, quien se encontraba en primera fila por su participación como jurado de la competencia.

Además, el intérprete selló el momento con un beso, repitiendo lo ocurrido con los comediantes nacionales Pamela Leiva y Fabrizio Copano. “¡Te obligan! Pero ya debes transmitir enfermedades por la cantidad de gente que besaste”, bromeó la mujer.

No obstante, Valenzuela no fue el único famoso chileno aludido en los poco más de 40 minutos de show. A continuación, revisa algunos chistes relacionados a celebridades criollas:

Valentina Roth

“Apenas llegué a Chile, lo primero que me preguntaron ‘¿sos algo de la Valentina Roth?’ y yo pensé que se notaba que éramos mellizas. No pensé que tenía que aclararlo”.

Willy Sabor

“Cuando anunciaron que iba a estar, como no me conocían, entré en internet para ver qué decían. Y uno puso ‘sos como una mezcla entre la Valentina Roth y Willy Sabor’. Y yo no sabía quién era Willy, entonces lo busqué y dije ‘ojalá que sabor no sea su apellido y ojalá que el segundo no sea Del Horto’. Eso fue realmente lo que deseaba. Es un hombre muy simpático, se ríe por todo, me lo hubiesen traído acá. Me sirve de público”.

Felipe Avello

“Entré en Twitter y me fijé que decían apenas me anunciaron que ‘¿quién es esta desconocida?’, ‘¿quién es Laila Roth?’, ‘¿por qué no traen a Felipe Avello?’. Y realmente leí tantos comentarios que en un momento entré en internet y puse ‘¿quién es Laila Roth? ¿Por qué no llevan a Felipe Avello?'”.

Benjamín Vicuña

“Gracias Chile por habernos dado a Benjamín Vicuña. Lo único, es que hay que tener cuidado de no mirarlo fijo porque te deja embarazada, eso es algo que aprendemos en la escuela en Argentina. Es más fértil que el yogurt de pajaritos, realmente”.

Gonzalo Valenzuela

“No te ofendas, Gonzalo, que no estoy hablando de vos. Pero él (Vicuña) es más fértil, qué querés que haga (…) Ustedes han hecho mucho por las relaciones Argentina-Chile, más que las cancillerías diría yo“.