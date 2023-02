Fito Páez dedica sentido mensaje a Chile tras presentarse en Viña 2023: “El amor que te puede dar un pueblo”

La noche de este miércoles 22 de febrero, el cantante argentino Fito Paez se presentó en el Festival de Viña del Mar con un potente espectáculo cargado de sus canciones más emblemáticas.

La actuación del rosarino se enmarca en su gira “El Amor 30 años Después del Amor Tour”, donde reversiona el disco “El amor después del amor” que recientemente cumplió tres décadas.

La presentación terminó con la clásica Dar es Dar frente a la ovación del público, que anteriormente habían pedido las antorchas para el intérprete. Fue así que Paez, evidentemente emocionado, recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro frente a una cariñosa y fiel audiencia que lo despidió hasta una próxima vez.

Después del show, el cantautor utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de su paso por el certamen viñamarino.

Además, incluyó un sentido mensaje dedicado a nuestro país. “Chile es mi familia, hace muchos años que estoy aquí”, partió diciendo en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, agregó que “me han cuidado, arropado y me han dado lo mejor que es el amor que te puede dar un pueblo“.

“No hay más que eso! Los amo”, cerró el artista, desatando una ola de comentarios por parte de los usuarios. “Show perfecto, “te quiero, Fito”, “me hacía falta tu música” y “gracias por venir”, fueron algunas de las reacciones.

