“Seré osito, pero…”: La llamativa respuesta del pdte. Boric a Copano tras su rutina en el Festival de Viña

“Nos guste o no el presidente de Chile, lo más importante es hueviarl…”, así arrancó el comediante Fabrizio Copano el instante de su rutina en Viña 2023 en que comenzó a hablar del presidente Gabriel Boric.

“Se ve tan tierno como presidente, anda en bicicleta. Se ve como el osito de Ambrosito. Ese que andaba en el metro pero con el marrueco abajo”, dijo el humorista que la rompió en el certamen más importante de Latinoamérica.

Pero el ex integrante del Club de la Comedia no se quedó ahí y continuó: “Hay una cosa que me da miedo. Imagínate que Chile se va a guerra y nosotros con Winnie-the-Pooh como presidente”.

“¿Cómo nos va a defender? Imagínate están bombardeando y nosotros mandamos a la frontera a este Cariñosito”, remató.

La respuesta del presidente

En medio de sus vacaciones, el mandatario subió un posteo a Instagram para responderle al artista, tomándose con mucho humor todos los comentarios que señaló.

“Seré osito, pero con actitud. A favor de reírse de uno mismo. Aguante Fabrizio Copano. Un ‘crá'”, escribió el jefe de Estado, acompañando todo con una foto muy especial de Winnie-the-Pooh”.

La publicación rápidamente se viralizó y ya tiene casi 70 mil likes, además de centenares de comentarios, incluido uno del propio Copano. “Grande Master”, señaló el triunfador de la noche.