“Estaba muy molesto”: Gonzalo Valenzuela reveló intenso momento con Pailita tras chiste de Fabrizio Copano

La épica rutina de Fabrizio Copano quedará por siempre en nuestra memoria, junto con los chistes más memorables de su presentación. Y uno de los más comentados fue el momento en el que el humorista hizo un deslenguado comentario sobre Pailita.

“¿Han cachado que los demás (artistas) son como más brígidos? Los demás agarrándose minas y él a su mamá”, dijo el comediante en la Quinta Vergara, lo cual reventó las redes sociales e, incluso, muchos dijeron que el artista se habría molestado por el comentario.

Los rumores siguieron, tanto así que hasta el propio Pailita los desmintió horas después. “Le fue súper bien. A la gente le gustó y bacán, que le vaya pulento al Copano. Dejen de armar problemas y polémica”, dijo el cantante a Radio Biobío.

¿Qué dijo Gonzalo Valenzuela sobre Pailita?

En una entrevista reciente, el actor Gonzalo Valenzuela confirmó los rumores y reveló un intenso momento en el que tuvo que lidiar con el intérprete de Nadie como tú. “Pasó una situación que no se relaciona tanto conmigo, y que en un minuto, no sé si hablar esto…”, dijo a The Clinic.

“Yo hablé con el Pailita, lo encerré en el baño, porque estaba súper molesto y le dije: ‘Compadre, estai empezando. De estas van a venir mil más. Y tenís que aprender a tener cuero de chancho y reírte y toda la hue…’. Pero son cabros que están empezando y que es súper personal para ellos”, reveló el también modelo.

Tras eso, Valenzuela contó que se encontró con Copano y aprovechó el momento para comentarle la situación. “Ojo, porque a este hue… le molestó”, fue lo que le advirtió al humorista.

“Lo que yo le iba a decir a Fabrizio es que había adentro de esas 15 mil personas cagadas de la risa una persona a la que le hizo daño, ¿cachai? Y eso él también tiene que tenerlo consciente”, confesó.

“Una hue… es que le moleste, otra es que le haga daño, porque fue el tema con la mamá… Y esa hue…, si hace daño, tenís’ que tener cuidado, lo tenís’ que saber. Para mí era eso. Y, claro, después de la fiesta y la celebración, habrá momento para hablarlo bien”, aclaró el actor, para luego comentar que es fanático del humorista.

“Lo sigo en las redes y de toda la vida, ni un drama por ahí, todo lo contrario”, sentenció en la conversación.