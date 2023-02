“¡Muchas gracias, Yerko!”: El mensaje de Diego Urrutia a Daniel Alcaíno en medio de su rutina en Viña 2023

Este lunes se realizó la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2023, donde el comediante y tiktoker Diego Urrutia fue el encargado de poner la cuota de humor con pocos días de preparación.

Recordemos que el humorista llegó a ocupar la vacante que dejó Yerko Puchento, personaje humorístico del actor Daniel Alcaíno, que decidió bajarse del certamen tras modificaciones a último minuto de la parrilla programática.

“A mí me invitaron hace una semana. Es que había otro comediante que legítimamente decidió bajarse y me invitaron a mí“, dijo al comienzo de su rutina.

En esa misma línea, continuó diciendo: “Hace una semana, me hicieron la llamada más rara del mundo. Una persona de Viña me llama y me dice ‘aló, ¿con Diego Urrutia? ¿Te gustaría participar en el festival latino más importante del mundo, ante 15 mil personas, en un escenario que jamás has pisado en tu miserable vida?”.

Ante esto, Urrutia contesta “ya, ¿y cuando sería esto?” y le indican “el otro lunes”.

Posteriormente, sacó carcajadas del público tras imitar la voz de la traducción de textos en TikTok. Fue en ese contexto que dice “¡muchas gracias, Viña! ¡Muchas gracias, Yerko!”, desatando las risas de la audiencia.

Cabe recordar que durante la conferencia de prensa, Diego reveló un mensaje que recibió por parte de Alcaíno tras confirmarse su nombre en Viña 2023.

“Me llegó un mensaje de varios comediantes, no me imaginé recibir buena onda, tan atentos. Daniel también me escribió y me dijo algo muy cierto: que si tuve la valentía para ir y confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario. Me ayudaron mucho esas palabras”, contó.