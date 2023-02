“Ya no es un festival de la canción”: Históricas figuras de Viña critican a la organización del certamen

La versión 2023 del Festival de Viña del Mar no ha estado exenta de problemas. Bajas a último minuto y polémicas decisiones han generado una ola de críticas en contra de la organización por parte de figuras históricas del certamen. Dentro de ellos se encuentra el ex director de la Orquesta, Horacio Saavedra, quien aseguró que “ya no es un festival de la canción”. Por otra parte, Álex Hernández, quien fue director del evento en siete ediciones, cuestionó las “largas conversaciones” para seleccionar a los artistas de la parrilla.