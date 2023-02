Doble de Camilo revela su pasado como Eros Ramazzotti y teoriza sobre figura del colombiano: “Es como Arjona”

Camilo es uno de los fenómenos más recientes de la música latina: Con éxitos como Tutu y Vida de rico, el colombiano ha tenido un meteórico ascenso a la fama que lo ha llevado a los principales escenarios del continente.

Uno de ellos será el Festival de Viña del Mar, el que vuelve a realizarse este 2023 después de dos años suspendido por la pandemia, y que contará con la presencia del marido de Evaluna Montaner en el mismo día que hará su debut la argentina Nicki Nicole.

Por tal motivo, su fanaticada en Chile comienza a calentar motores para la presentación del artista en el certamen de música en español más importante de la región, incluyendo a su imitador, Luis Arriaga, quien brilló en su paso por el programa Yo Soy de Chilevisión.

“Creo que la va a romper y que va a ser un éxito, la gente va a disfrutar su concierto”, señaló en entrevista con CHV Noticias, junto con entregar detalles de su proceso de personificación y teorizar sobre las opiniones divididas que genera el artista en redes sociales.





En la casa y en la calle: “Todos me dicen Camilo”

Hace casi tres años, Luis Arriaga revisaba su cuenta de TikTok cuando encontró un video con un reto viral publicado por Camilo y decidió responder haciendo lo que mejor sabe hacer: cantar.

Lo que inicialmente fue un juego a raíz de las distintas dinámicas que surgieron en el contexto de pandemia, el artista le tomó gusto al personaje y, pacientemente, dejó crecer su bigote para probar suerte.

“Le empecé a dar vueltas y la gente me decía ‘oye, te pareces a Camilo'”, dijo vía telemática desde Perú. Así, dejó su barba y comenzó a estudiar al compositor viendo sus registros y presentaciones en YouTube.

El intérprete tiene facilidad para imitar, por lo que comenzó a escucharlo de manera metódica para dar inicio a esta nueva etapa, que anteriormente había tenido a Eros Ramazzotti como su artista de cabecera.

“Pensé que era un personaje nuevo, que está pegando y sería una buena oportunidad para presentarme“, reveló. Junto a esto añadió que interrumpió su trabajo como doble del astro de la música italiana para dedicarse de lleno al yerno de Ricardo Montaner.

Con el tiempo, fue perfeccionando su indumentaria y consiguió un aspecto que bien podría confundir a cualquiera que lo viese en la calle o en redes sociales. “Demoro alrededor de 15 minutos en darle forma al bigote. Lo peino, le pongo gel y ya estoy listo para salir. Toda la gente, quienes me conocen y los que no, me relacionan con Camilo“, explicó.

La figura de Camilo: De amor a los anticuerpos

Consciente de la popularidad de Camilo en redes sociales, Luis Arriaga entiende que su persona genera tanto admiración como rechazo en sus detractores.

“Yo creo que es como el tema de Arjona, él también tiene el 50% de personas que lo aman y el otro 50% que lo odia“, reflexiona desde el país vecino, agregando teorías que podrían dar una explicación al fenómeno.

“Tal vez sea por esta voz que tiene, que es infantil, que es muy finita”, dijo el imitador. “Entonces, puede no ser agradable para todos los oídos”, sentenció.

Asimismo, sostuvo que otro argumento que podría explicar el odio es la reticencia de cierto público a aceptar nuevas tendencias musicales: “Hay mucha gente que le encanta la música antigua, tipo Camilo Sesto, y están acostumbradas a ese género y encuentran aburrida otros estilos“.





“La música es mi manera de vivir”

A modo de balance, Arriaga aseguró que la música es su principal fuente de ingresos y de felicidad. “Se ha vuelto mi manera de vivir. Es mi trabajo, con lo que yo mantengo a mi familia”, compartió.

“Es un trabajo muy complejo, porque implica acoplarse a otra voz. Es un mundo diferente y también se relaciona con lo que hacemos fuera del escenario. A mí me encanta dibujar, hago pinturas“, indicó el artista.

Por lo mismo, tras su exitosa participación en Yo Soy de Chilevisión, el imitador peruano celebra la experiencia en el programa y ahora va por más. “Creamos una familia muy bonita, fuimos 30 imitadores de distintos países y compartimos mucha música, experiencias y conocimientos“.

Con distintos eventos agendados y con la esperanza de seguir cruzando fronteras, Luis Arriaga proyecta el mismo optimismo que tanto caracteriza a Camilo y que irradia en cada una de sus letras.

“Creo que la va a romper y que va a ser un éxito, la gente va a disfrutar su concierto”, sentencia sobre el próximo show del colombiano en la Quinta Vergara.