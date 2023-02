“El único decente”: Joseph Rivas se ganó los aplausos de las redes por su look en gala de Viña 2023

Después de cuatro años de ausencia, este viernes volvió uno de los eventos más esperados en torno al Festival de Viña del Mar. Se trata de “Noche Cero”, la nueva gala del certamen que contará con más de 120 invitados.

Uno de los asistentes al evento televisivo fue Joseph Rivas, quien ganó reconocimiento público tras participar en la Teletón 2022, donde expuso su extraña condición que le provoca movimientos involuntarios en su cuerpo. A través de redes sociales, el joven se ha viralizado bajo el seudónimo de “Chico Eléctrico”.

El joven deslumbró en la alfombra roja con un traje en tonos celestes diseñado por Ricardo Oyarzún.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, el influencer había adelantado que se trataría de “un traje exótico, que está acorde a lo que pidieron en la gala: aire, tierra y como cielo, galaxia. Él (Oyarzún) es un master”.

“Estoy emocionado que me hayan invitado, de poder ser la imagen de mucha gente como yo. No me siento como una persona lejana, yo vengo con toda la gente y voy a pasar por ahí normal”, expresó en el programa de Chilevisión.

El atuendo de “Chico Eléctrico” fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde usuarios incluso lo describen como uno de los mejores vestidos de la noche.

“El único decente”, “eligió el mejor color para su piel”, “mejor vestido hasta ahora”, “lindo traje” y “rey de Viña”, fueron algunos de los elogios de los internautas. Por otra parte, algunos lo compararon ídolos del K-pop.

Revisa acá algunas reacciones:

Ningunos de los hombres a innovado, excepto el chico eléctrico — Cami (@cami_N18) February 18, 2023

Ya pero el único decente es el chico eléctrico 💗 #AlfombraRoja pic.twitter.com/vDMcTFVFHM — Belén (@missbel3n) February 18, 2023

#NocheCero Chico Eléctrico de todos creo que es el que eligió el mejor color para su piel un 9 pic.twitter.com/4CukePVMlz — 𝑫𝒓𝒚 ❀̥˚ (@ShadowMochiii) February 18, 2023

el chico eléctrico es un neo pic.twitter.com/vPhfLkcc1L — naty!!! 🦊 (@fairyeonjunn) February 18, 2023

El chico eléctrico el mejor vestido hasta ahora wn, sorprendió totalmente #AlfombraRoja — Marjorie (@marge__bouvier) February 18, 2023

El chico eléctrico real dijo nct2020 jkdkdkdkfof #AlfombraRoja pic.twitter.com/Qbk8Sfecd8 — Nanai 💚 (@Lafletadchenle) February 18, 2023

Oyeeee que lindo el traje del chico eléctrico, bacán el juego de colores #NOCHECERO — Karennn (@al_kxren) February 18, 2023