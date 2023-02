Juanita Parra reflexionó sobre su paso en Viña 2023: “Soy demasiado natural y espontánea para este medio”

En la última semana, Juanita Parra acaparó gran parte de las miradas durante la realización del Festival de Viña 2023, donde se presentó junto a Los Jaivas, banda en la que es baterista, y fue jurado de las competencias internacional y folclórica.

Además, fue partícipe de diversos momentos que marcaron esta edición del certamen. Fue elegida como presidenta del jurado, alabada y piropeada en la rutina de humor de Diego Urrutia, protagonizó un increíble solo en su presentación, y bailó una canción de cumbia sobre el escenario con Nicki Nicole y sus compañeros.

Ante toda la exposición mediática que mantuvo durante estos días, Juanita, en conversación con LUN señaló que “yo no acostumbro a estar tan expuesta a los medios, a la tele. Parece ser como que uno habla algo en un pasillo o estás sentada en un lugar, y después eso uno lo ve en la prensa”.

En la misma línea, argumentó que “parece que las paredes tuvieran oídos, que sé yo. Y claro, se me olvida a mí eso. Soy demasiado natural y espontánea para este medio que es la televisión“.

Asimismo, se refirió al cariño que ha recibido por parte de la gente y comentó que “hacia Los Jaivas, y en especial hacia mi persona, hay un amor muy grande de todos los chilenos. No es algo que yo no sepa y haya descubierto ahora en el festival. Es un amor que vengo recibiendo desde hace mucho, y estoy muy agradecida”.

También, agregó que fue criada en una familia “donde la fama y el éxito no es parte de nuestra búsqueda en este universo, entonces tengo una consciencia distinta. No es que me sienta superior, sino que tengo la capacidad de conectarme con lo que realmente importa“.

Luego, reveló que “como parte de las actividades del festival, visitamos a niños y adultos mayores, que necesitan de todo nuestro cuidado. Creo que es súper importante conectarse con esa realidad. Quizás eso se siente y por eso la gente me ha brindado tantos piropos“.

Además, reflexionó sobre su experiencia como jurado en Viña 2023, la cual calificó con nota siete. “Es muy entretenido conectarse con las personas y eso es lo que nos ha pasado entre todos nosotros. No hay nadie que mostrara una actitud de sentirse distinto, superior”.

Sobre su relación con sus compañeros de labor dijo que “tuvimos a dos niñas encantadoras (Nicki Nicole y Emilia Mernes), que sentimos que eran como nuestras hijas. Son lo más tiernas y cariñosas que hay. Son el futuro de la música del mundo“.

“También estuvieron los chicos periodistas (Eduardo Fuentes y Daniel Fuenzalida), más experimentados en el mundo de la tele (Gonzalo Valenzuela). Pero ellos también son muy simples, humildes y simpáticos. Tuvimos mucho humor entre todos, fuimos capaces de bailar, cantar, de reírnos y hacer nuestro trabajo”, finalizó.