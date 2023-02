“No busco agradar”: Karen Bejarano adelantó cómo será su look en la Gala de Viña 2023

Karen Bejarano es una más de las famosas que este viernes desfilarán por la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar 2023.

Y como es costumbre, la cantante nacional utilizó sus redes sociales para comunicar cómo van sus preparativos respecto a la Noche Cero, la cual contará con más de 120 invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Paola (@karenbejaranotv)

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de El Discípulo del Chef reveló que sufrió un traspié que la puso en aprietos al menos por unos instantes.

“Todo cambió, todo se derrumbó. Estoy con una crisis del terror”, dijo en sus stories, donde comentó que su maquilladora no podrá atenderla tras contraer COVID-19.

Posteriormente, la artista compartió una nueva storie en donde informó a sus seguidores que fue auxiliada por MAC Cosmetics, desde donde le ofrecieron sus servicios para esta noche.

“Familia de MAC Cosmetics, déjenme decirles que los amo con la vida. Jamás se me va a olvidar este momento”, dijo en la red social.

“No busco agradar”

Posteriormente, la ex chica Mekano realizó una publicación donde adelantó cómo será su outfit esta noche, revelando que se inspirará en el mar.

“He pasado por la alfombra roja de la gala de Viña muchas veces. Así que voy con mucha tranquilidad, ya que si no gusta… NO PASA NADA!! Ya fui una Monster High y morí de risa con todos los memes”, indicó en Instagram.

En esa línea, Bejarano señaló que “lejos de sentirme mal, me hicieron la noche riéndose de mí. Por eso me doy el ánimo para sentirme llenita de amor. Con los años aprendí a no tomarme nada personal y a jugar con este tipo de eventos”.

“Hoy mi inspiración es el MAR. Mi lugar favorito de la naturaleza, donde me siento en paz y donde quiero que estén mis cenizas cuando ya no respire más”, añadió.

Según dijo, el trabajo que realizó junto a su equipo la deja conforme, asegurando que la representa en su totalidad: “No busco agradar, ser meme o deslumbrar… solo busco por esta noche sentirme como el mar”.