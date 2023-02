La sentimental razón de la admiración de Karol G por Myriam Hernández que vincula a su papá

Corría abril de 2020 y en plena pandemia del COVID-19 Karol G sorprendía a sus fanáticos y fanáticas con un cover de El hombre que yo amo de Myriam Hernández.

La Bichota, quien abrirá los fuegos del Festival de Viña 2023, compartió un registro de sí misma cantando el icónico tema a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó su interpretación a su padre.

“Desde lejos, con ganas de dedicarle esta canción a papá”, escribió la artista detrás de uno de los grandes éxitos del verano 2020, Tusa.

En ese entonces, la colombiana estaba en confinamiento debido a la pandemia, por lo que no podía ver a Guillermo Giraldo -conocido como Papá G- con quien tiene una estrecha relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

Cada vez que puede, Carolina Giraldo, su verdadero nombre, comenta que su padre fue el principal pilar para comenzar su exitosa carrera musical.

Como siempre ha dicho, Papá G fue quien más la apoyó y empujó a dedicarse a la música, y fue él quien la ayudó durante su participación en el programa de canto infantil Factor XS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Papá G (@papag_kg)

Por esa razón, a sus más fanáticos no les extrañó que la intérprete de Provenza le haya dedicado la letra de El hombre que yo amo a su padre.

Quien también reaccionó a la publicación de la cafetera fue la mismísima Myriam Hernández en un registro que acumula más de 7 millones y medio de reproducciones.

“¡Karol, querida! Qué emoción oírte y que le dediques esta canción a tu padre”, escribió la chilena en su cuenta de Instagram, donde compartió el video de la Bichota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

La admiración por Myriam

Pero, ¿cómo conocía Carolina la famosa canción de la artista nacional? Según ha contado ella misma en entrevistas, Myriam Hernández es una de las mujeres que la ha inspirado a lo largo de su vida.

“Hay muchas mujeres que me inspiran. Escuchaba mucho Myriam Hernández y Thalia, pero a medida que fui creciendo, como que me gustaba la presencia de una, la forma de expresarse de la otra, la forma de hablar, la forma de vestirse”, comentó en conversación con Los 40 Urban.

Ese mismo fanatismo la llevó a conocer a su ídola en 2017, cuando –gracias a una amiga en común- ambas pudieron sostener una conversación.

Según contó la intérprete nacional a LUN, una productora de Miami las reunió en una videollamada a la distancia, donde hablaron por largo rato.

“Fue muy bonito lo que pasó. Karol no se esperaba que la sorprendiéramos con esa llamada telefónica por WhatsApp. Fue muy bonito y conversamos las tres”, expresó Hernández.

“Encuentro que ella canta muy lindo y no solo música urbana, también es una gran intérprete de baladas. Yo siempre he manifestado que me encanta Karol”, añadió la intérprete chilena.