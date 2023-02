¿Pueden con su pum-pum? La razón por la que Karol G es conocida como la Bichota

Si hablamos de Karol G hablamos de la Bichota, pero ¿por qué? ¿Que llevó a la artista colombiana a ser conocida de esa forma a nivel mundial?

La cafetera será la encargada de abrir los fuegos del Festival de Viña 2023 y por eso, acá revisamos las razones por las que es llamada así.

Aunque era mundialmente conocida por exitazos como Tusa y Ahora me llama, fue su canción Bichota la que le permitió posicionarse en los primeros rankings de música urbana.

El tema fue lanzado el 23 de octubre de 2020 junto a un videoclip en donde aparece Carolina Giraldo en todo su esplendor, posando arriba de un caballo y junto a un doberman.

Por supuesto, con el estilo que la caracteriza, la colombiana canta la letra con un envidiable sentimiento de empoderamiento.

“Me siento bichota sin salir del bloque. To’ me quieren partir y no tienen con qué. Roncan, pero no pueden con mi pum-pum”, dice la intérprete de Provenza en este himno del amor propio.

Como se esperaba, fue tal su éxito que la canción alcanzó el número 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en diciembre de 2020 y acumula más de mil millones de visualizaciones en YouTube.

“Es un momento de poder para quienes lo escuchan, especialmente las mujeres”, dijo Carolina sobre la pieza musical en ese entonces, la cual le hizo ganar un Grammy.

El honor de su apodo

Luego de la canción, Karol G pasó a ser reconocida oficialmente como la Bichota e incluso hizo su Bichota Tour en honor a ese apodo.

Cuando le preguntaron qué significaba la palabra, la cantante explicó que es “un momento en el que se siente sexy, coqueta, atrevida, fuerte, empoderada y, hasta cierto punto, se traduce en motivación personal y confianza en uno mismo”.

“Todos somos súper ‘Bichotas’ adentro. Se trata de creer y trabajar para que el resto del mundo también pueda verlo”, añadió.

Más tarde, durante su visita al programa de Jimmy Fallon, Karol G indicó que tomó el término de sus amigos puertorriqueños que suelen decir “Bichote” para referirse a los capos de la droga o narcotraficantes.

Al ver que son personas que tienen poder, la artista quiso darle una connotación positiva al concepto: “Para mí la palabra era poderosa, quería usar ‘Bichota’ pero con un significado relacionado a una mujer poderosa, genial, increíble”.

En fin, la Bichota todo lo puede, pero ¿alguien puede con su pum-pum?