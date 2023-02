“Eran millones”: Kurt Carrera contó la verdadera historia de deuda con Rodrigo Villegas tras chiste en Viña 2023

Tras la exitosa apertura de Fito Páez en el Festival de Viña, Rodrigo Villegas tenía el desafío de encantar al “Monstruo” de la cuarta noche del certamen. Una tarea que cumplió con creces y logró ganarse las gaviotas de plata y oro.

Con una rutina basada en su vida y situaciones cotidianas, que muchos la catalogaron como “estar en un carrete con amigo”, Villegas conquistó al público con su carisma, humor liviano y lenguaje cercano.

Uno de los chistes que causó más carcajadas entre los asistentes fue uno que estaba dirigido a su amigo y también comediante, Kurt Carrera.

En concreto, Rodrigo contó que durante la pandemia se reunió por videollamada con varios humoristas nacionales, instancia en la que uno de ellos aprovechó de cobrarle un dinero que supuestamente le había prestado.

“No voy a decir quiénes para que no lo molesten en la calle”, dijo mientras atrás apareció una foto de “Tutu-tutu”, el recordado personaje que interpreta Carrera.

Kurt Carrera aclara la historia

En conversación con LUN, Kurt Carrera confirmó el relato del triunfador de Viña 2023 pero con algunas precisiones. “Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés (del chiste). Él nunca me debió plata, fui yo el que le debí”, aclaró.

“En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba”, agregó Carrera.

En esa línea, recordó que “había pedido ayuda a amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo al guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara”.

“No eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar”, expresó.