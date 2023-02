“Me sorprendí” Así respondió Yamila Reyna a la broma de Laila Roth sobre su relación con Mono Sánchez

En la sexta noche del Festival de Viña, se presentó la humorista argentina Laila Roth, quien al final de su rutina no tuvo una buena recepción por parte del público. Aún así, fue premiada con una gaviota de plata.

Pero también hubo momentos de risa, gracias a las bromas que hizo la comediante con famosos que se encontraban presentes, como el caso Yamila Reyna y Gonzalo Valenzuela, a quienes la artista les dio “un piquito”.

Las bromas no terminaron allí, ya que la humorista comenzó a molestar a su compatriota, diciendo que “las parejas no deberíamos revisar los celulares. Yamila, te lo recomendé muy tarde”, en directa referencia a los motivos del quiebre con el futbolista Diego “Mono” Sánchez, ya que fue por mensajes que el arquero escribía a otras mujeres.

No se sabía cómo la panelista de televisión se había tomado el chiste hasta este sábado. “Me reí un montón. Me había pedido autorización, como buena onda, diciéndome ‘¿te puedo agarrar para el leseo con lo que te pasó?’. Yo le dije ‘sí, no hay drama’”, explicó a Página 7.

“No tenía idea de qué se trataba, me sorprendí al igual que todos. Yo sé reírme de mí, o sea, me dedico a eso. Entonces, me lo tomé con mucho humor”, dijo Yamila, quien además confesó que asistió a Viña específicamente para ver a su colega.

Finalmente comentó que “quería apoyarla porque es compatriota y porque estar en este escenario es muy importante para todos los comediantes. Sentía esa necesidad”.

Así también lo dejó claro en su cuenta de Instagram, donde subió una foto de Laila para felicitarla por su presentación en Viña.