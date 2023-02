Desató el caos: Así fue el arribo de Christina Aguilera en su llegada al aeropuerto de Santiago

La mañana de este lunes, Christina Aguilera aterrizó por primera vez en Chile en el marco de una serie de presentaciones que realizará en el país, incluyendo una en el Festival de Viña del Mar.

Catalogada como el gran plato fuerte internacional, la compositora de raíces ecuatorianas arribó pasadas las 08:00 horas en el Aeropuerto de Santiago vestida completamente de negro, siendo apenas distinguible por su característica cabellera rubia.

Así, con un importante despliegue de seguridad, la cantante llegó en completo silencio a la capital y haciendo un escueto saludo a los fanáticos que la esperaban en el recinto.

Cabe destacar que Aguilera viajó en un vuelo comercial y se espera que en las próximas horas se traslade hacia la ciudad jardín, donde comenzará los preparativos para su esperado debut en el certamen.

Christina Aguilera realizará su primer concierto en Chile el próximo jueves 23 de febrero en la Quinta Vergara, lugar donde será la encargada de abrir la jornada para luego dar paso al comediante Fabrizio Copano y al chileno Polimá Westcoast.

Luego, hará dos presentaciones en el Movistar Arena, en Santiago, siendo el primero el sábado 25 de febrero y el segundo el domingo 26. Para el primero las entradas están agotadas y para el segundo todavía quedan localidades disponibles.

Se trata de la primera visita a nuestro país en sus más de 20 años de trayectoria, misma que cuenta con nueve álbumes de estudio, dos discos recopilatorios y decenas de giras que la han encumbrado como una de las voces más importantes y destacadas de su generación.

Christina Aguilera is already in Chile 🥺😍 Welcome to South America, queen! @xtina @xtinachile @elfestival @bizarrolivecl pic.twitter.com/UGBBgV7a8F

— Paúl Rivas González (@paulrivas88) February 20, 2023