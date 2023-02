“Las cosas no funcionaron”: Mauricio Correa explicó sus razones tras renunciar al Festival de Viña del Mar

Mauricio Correa salió al paso de los rumores y confirmó su renuncia como productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar tras la abrupta salida de Yerko Puchento de la parrilla del certamen.

A través de su canal de YouTube, la histórico director de televisión publicó un video de casi ocho minutos en que partió agradeciendo los mensajes de cariño que ha recibido en las últimas horas.

Además, comenzó aclarando que “el Festival ha sido preparado por un tremendo equipo, y lo han hecho con mucho cariño, y de eso no tengo ninguna duda. Quiero agradecerle a la señora Macarena Ripamonti, y al director de mi ahora ex canal, Canal 13”.

En ese sentido, destacó que “no todas las personalidades son iguales, no todos nos caemos bien, yo puedo tener ideas que el otro no acepta, y así es el trabajo en televisión, pero en este caso las cosas no funcionaron”.

“Hubo problemas, diferencias, y se trataron siempre de corregir y arreglar. ¿Por qué renuncie? Renuncié porque habíamos tenido puntos de vista muy distintos hace mucho rato”, sostuvo.

Los problemas se habrían agudizado cuando el grupo mexicano Maná informó su bajada del certamen y comenzaron la misión de buscar un reemplazo. Según indicó Correa, dentro de los nombres tentativos se encontraban figuras como Juan Luis Guerra, Raphael y Roberto Carlos.

“La productora a cargo de esto (Bizarro) empezó con esa tarea. El tema es que el día en que Maná se baja, ese día tuvimos reunión, el sábado igual, y yo no me enteré de que se había bajado la banda”, señaló.

“El día lunes tuvimos una reunión con los directores ejecutivos de los canales, y en esa reunión me doy cuenta —porque meto las patas—, y digo tenemos a Maná, a Yerko Puchento, nos falta un buen número de cierre, y ahí me sorprendí con que se había bajado después de la reunión”, aseveró.

Posteriormente, señaló que en su momento “se barajaron varios nombres, algunos dijeron que sí, después que no, las cosas pasaron muy rápido. Hasta que el día viernes, yo me entero en mi casa cuando un gerente del canal me manda un Whatsapp que, en 20, 30 minutos más, se anuncia la participación de Tini al Festival de Viña del Mar”.

Si bien elogió la carrera de la cantante argentina, el director de televisión aseguró que habría advertido que su arribo al certamen podría significar un conflicto por el compromiso pactado con el equipo de Yerko Puchento. Ante esto, manifestó que se vio “en la obligación —por convicción— de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Viña del Mar”.

“Lo soñé desde que entré a la tele, desde que era chico y veía la tele en blanco y negro. Desde aquella época, soñaba estar detrás de eso, pero no se pudo. A veces las cosas de la vida no son tan simples y no se pueden. Yo no podía estar en el festival latino más importante sin autoridad, y me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad, que no se me había dicho nada, entre muchas otras cosas que ocurrieron”, comentó.

Asimismo, recalcó que “por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar. Reconozco que tengo pena, una frustración enorme, pero yo sé que después voy a tener la tranquilidad que hice lo correcto”.

“Quería que lo supieran, porque solidaricé con el cargo de productor de televisión, y solidaricé con dos actores chilenos, Jorge López y Daniel Alcaíno”, añadió.

Revisa la declaración acá: