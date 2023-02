“Pa’ que se coma un choripán”: Los 5 mejores chistes de Diego Urrutia que hicieron reír a Viña

Diego Urrutia se transformó en la última sensación del humor nacional: Con apenas una semana de preparación, la noche de este lunes entregó una rutina que sacó carcajadas y conquistó al público millenial de la Quinta Vergara.

Pese a que acumula miles de seguidores en redes sociales, Urrutia aún no era un nombre conocido para la mayoría, pero aún así el oriundo de Temuco logró tener el público a sus pies gracias a sus rápidos e ingeniosos chistes.

Prueba de ello son las reacciones que dejó su paso por el Festival de Viña 2023: “Lo que es tener coraje para subirse a Viña” y “Si es sureño es bueno” fueron algunos de los comentarios que dejaron en Twitter los internautas.

Así, junto con celebrar el éxito de Urrutia, los usuarios de internet festinaron con su presentación y viralizaron algunos de sus chistes, mismos que seleccionamos a continuación para seguir riendo con el periodista de profesión.

Los mejores chistes de Diego Urrutia:

1. “Gracias, Yerko Puchento”

“Me invitaron hace una semana. Otro comediante que se bajó. Quiero ser sincero. Hace una semana me hicieron la llamada más rara del mundo. Una persona de Viña me llama y me dice: ¿Te gustaría participar del festival latino mas importante del mundo, ante 15 mil personas, en un escenario que jamás has pisado en tu miserable vida?”

De esta forma comenzó Diego Urrutia su rutina, haciendo clara alusión a la bajada del personaje de Daniel Alcaíno del evento. Así, el tiktoker no llevaba ni 10 minutos de stand up cuando su rutina ya adquiría ritmo y decidió detenerse para agradecer la cálida recepción.

“¡Muchas gracias Viña, muchas gracias Yerko!”, soltó el comediante, desatando una instantánea ovación de las 11 mil personas que se encontraban en el recinto.

2. Periodistas

En otro chiste realizado en el primer segmento de su actuación, el comediante bromeó sobre su profesión y el particular acento que tienen sus colegas en televisión.

“Siempre estoy atento a las noticias porque soy periodista. Siempre me molestan con los acentos porque dicen que tengo acento sureño. Una vez estaba carreteando con un ñuñoino: un tipo con calcitas, shorcito y cortavientos de colores. Me queda mirando y me dice ‘sabes… me gusta como hablas, pintoresco, es como si estuvieras cantando cueca todo el rato’. No lo pesqué y me fui… zapateando”.

Luego, también metió al baile a Carabineros y su particular manera de narrar sus procedimientos policiales. “Yo veo eso en la tele y digo ‘por qué habla así esa persona’, no puede hablar tan raro. Y después el periodista tiene que entrevistar a un carabinero y ellos hablan más raro. ‘Efectivamente al ocurrirse la colisión, Carabineros se apersonó en el lugar, el sujeto se habría resistido, se vieron elementos constitutivos de delito, el impacto balístico, en las inmediaciones de ante lo cual no obstante el personal está procediendo, le vamos a tomar declaraciones'”, relató Urrutia.

3. Relación tóxica con la TENS

“A mí la verdad no me ha ido tan bien en el amor, siempre he tenido un par de relaciones tóxicas. Estuve saliendo con una niña que era TENS, técnico en enfermería. Puras peleas con la TENS. Me acuerdo que se enojaba y yo le decía: “Ya, la TENS-A”. Puras peleas con la TENS.

“Fue una relación tóxica con la TENS porque me fue infiel. Y sabes qué hice yo? La perdoné. Pasó el tiempo y adivina que sucedió. Me cagó de nuevo. Y adivina qué hice yo. La perdoné de nuevo. Dos veces perdoné una infidelidad, mira que soy ahue… Pasó el tiempo y ella me pateó a mí, me dijo: “No, es que no confío en ti“, agregó.

La tuve que bloquear de las redes, pero no la puedes bloquear de la vida. Pero claro, si me la pillo cagué, y eso es lo que no quiero que pase, pasar un mal rato. Prefiero que me asalten antes de pillarme a mi ex. Seguramente el delincuente me haría menos daño del que me hizo ella”.

4. Tonka Tomicic

Diego Urrutia relataba su antiguo fanatismo por Diego Maradona cuando, luego, confesó que su ídolo actual es Messi. “Ahora me gusta Messi. Me encanta, gran ejemplo, siempre con su mujer al lado. Un hombre fiel. Aprende Piqué. Aprende mi ex”, dijo, desatando las risas en la Quinta Vergara.

Luego, vino un inesperado remate que involucró a la animadora de televisión Tonka Tomicic. “Vine a Viña a pasarlo bien, estoy soltero… Así que Tonka, atenta… Pa’ que se coma un choripán”, lanzó el comediante, haciendo alusión a un conocido video viral chileno.

5. Mix de canciones

En la última parte de su presentación, el tiktoker tomó una guitarra y comenzó a cantar diversas canciones de importante popularidad entre el público que estaba presente.

Entre ellas, cantó la sesión de Shakira con Bizarrap, Moscow Mule de Bad Bunny, El baile del gorila de Melody y dos canciones de Juliano Sosa: Perrea KTM y Coshinae.

Así, Diego Urrutia cerró su exitoso espectáculo con todo el recinto correando los éxitos, que también incluyeron versiones modificadas de No me trates de engañar de El General y Perdóname de La Factoría.