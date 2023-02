“Tus besos son un Manjarate…”: Los 5 mejores momentos de Rodrigo Villegas que conquistaron Viña

Tras la exitosa apertura de Fito Páez en el Festival de Viña, Rodrigo Villegas tenía el desafío de encantar al monstruo entregado al argentino y, sin duda, lo consiguió: Con el primer chiste logró tener al público a sus pies.

Con una rutina basada en su vida y asuntos situaciones cotidianas, mucho la catalogaron como “estar en un carrete con amigo”, gracias a su carisma, humor liviano y lenguaje cercano.

Por otro lado, usuarios celebraron la presentación en redes sociales con comentarios como “esto sí es humor”, haciendo referencia al polémico show de Belén Mora la noche del martes.

Con apariciones estelares de Eduardo Fuentes, Olivia Newton-John e, inclusive, Freddie Mercury, la Quinta Vergara se vino abajo en carcajadas y, a continuación, te dejamos algunos de los mejores chistes contados por el comediante en su segunda presentación en el certamen.

1. “Todos mentimos en esta h…”

Con pirotecnia y música festiva, Rodrigo Villegas hizo un efusivo ingreso al escenario, haciendo gritos y animando al público a gritar con él. Con celular en mano, grabó toda la situación en video y, cuando contó que detuvo la captura, el ruido y el festejo se detuvo abruptamente.

“¿Por qué se rien? Todos mentimos en esta h…”, explicó, causando las primeras risas en la Quinta Vergara. “Nadie puede ser feliz las 24 horas del día, eso es imposible. A mí me llegan reportes semanales en el celular. El otro día, me llegó uno que decía que mi uso en pantalla bajó un 15% la semana pasada. Fue un dato importante porque si mi tiempo en pantalla bajo, quiere decir que estoy cagando súper poco”, relató.

2. Freddie Mercury y Eduardo Fuentes

Hacia la mitad de la rutina, el ex Blondon Boys contó sus experiencias de carretes por Zoom en contexto de pandemia. Ahí, aseguró que en una ocasión abandonó una reunión virtual porque un amigo comenzó a cobrar dinero que él debía.

“Me desconecté y, como me habían dado permiso para ir al living, hice mi noche de YouTube con música, audífonos y copetito“. De inmediato, comenzó a sonar una canción de Freddie Mercury y Villegas sacó los pasos prohibidos: recordó sus momentos como gimnasta y lo dio todo bailando sobre el escenario.

Sin embargo, apareció Eduardo Fuentes y se hizo viral. Entre el video del fallecido integrante de Queen, apareció en reiteradas ocasiones una publicidad (falsa) del animador en el que promocionaba una página web, sacando risas tanto en el público como en internet.





2. El romántico poema a su polola

En otro de los momentos estelares, el ex Morandé con Compañía recitó un poema que escribió a su polola por el motivo de su aniversario, sacando carcajadas entre los asistentes debido a su inspiración en conocidas marcas de lácteos y postres chilenos.

“Tus besos son un Manjarate / ¿Te parece que en la noche hagamos un 1+1? / Si me dices que sí, mi cuerpo se Activia / Mi amor, me encanta tu Colun / Porque hace que se levante mi Chocapic / Me gusta tu cuerpo Svelty / Para chuparte los Huesitos / Pero en la noche no se te ocurra soltarme el Chamyto / Porque te Chandelle el Petifort en el…”.

4. ¡Sin censura! ¡Sin censura!

Otro de los chistes más destacados fue: “Había un compadre que estaba desahuciado en el hospital y llama a la enferma y le dice: ‘Señorita, Concha‘. Llega la enfermera y le dice: ‘No mi apellido es Cuevas’. “Ay, me equivoqué por un pelito, pero venga para acá señorita”. Oiga, yo sé que me voy a morir, pero me quiero ir a morir a mi casa. Lo tienen en la casa al viejo en el segundo piso y, de repente, empieza a sentir olor a empanadas porque su señora hacia las mejores empanadas de pino de la cuadra. Entonces, el hue… dijo: ‘A la chu… la acidez’. Se levantó y, como estaba desahuciado, se sacó la mier… en la escalera y llegó a la cocina, pero la vieja no estaba ahí. Se arrastró al horno de barro en el patio. Vio las empanadas, iba a sacarlas, era las últimas que se iba a comer en vida. Viene la señora y le dice: ‘Ni se te ocurra, son para el velorio‘”.

5. Olivia Newton-John

Finalmente, otro de los segmentos destacados de la rutina de Rodrigo Villegas fue cuando relató su breve y fallido encuentro con la fallecida actriz y cantante Olivia Newton-John.

“No sabía cómo pedirle a Olivia Newton-John una fotito en inglés, pero pasó (por el pasillo de Viña 2017) y yo ‘put… la hue…‘. (Después) el productor me preguntó qué pasó y yo le dije: ‘Me ahueo…’”.