“Yo y mis sangre buscando al sonidista”: Fans se desahogaron a puro meme por show de Polimá Westcoast en Viña

Polimá Wescoast tuvo este jueves su esperado debut en el Festival de Viña 2023, donde cerró la penúltima jornada del certamen que estuvo marcada por las actuaciones de Christina Aguilera y Fabrizio Copano.

Pero él no se quedó atrás, e invitó a tres grandes exponentes de la música urbana nacional: Pablo Chill-E, Young Cister y Pailita.

El artista interpretó 13 canciones sobre el escenario de la Quinta Vergara, tales como Te quiero ver, Moneyman, Baby Otaku y My Blood.

La última fue interpretada junto al líder de la shishigang y la acompañó con un homenaje por los 50 años de la muerte de Víctor Jara. Sin embargo, el audio no funcionó de lo mejor y el mismo Pablo Chill-E dejó ver su descontento producto de ello.

Tras My Blood, Polimá invitó a la tarima a Young Cister, junto a quien cantó Sextime y Samurai, enloqueciendo al público.

Pero eso no fue todo, porque ya hacia el final del espectáculo, el chileno subió al escenario a Pailita para interpretar su éxito mundial: Ultra Solo.

Aunque la presentación de Polimá encantó a sus fans, estos no perdonaron los problemas de audio que tuvo el cantante sobre la Quinta Vergara, y lo comentaron ampliamente en redes sociales.

