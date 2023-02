Cortito, pero bueno: Los indignados memes por el breve show de Rels B ante una Quinta semi vacía

Probablemente no es uno de los nombres más conocidos del género urbano en Chile, pero Rels B demostró con creces porqué debía estar en la parrilla del Festival de Viña 2023 al entregar un show que lo transformó que uno de los más queridos de la presente versión.

Con éxitos como A mí, Como antes y Mejor no nos vemos, el artista se presentó por primera vez el certamen con una Quinta Vergara a medio llenar pero, aún así, se mostró agradecido por el público que se quedó a ver su presentación.

“¡Wow! Aquí hay muchísima gente, qué alegría estar con vosotros“, dijo tras finalizar la segunda canción de su repertorio. “Yo pensaba que iba a salir y aquí no iba a quedar nadie. Los quiero con todo el corazón”, expresó, visiblemente emocionado.

Sin embargo, la gran cantidad de asientos vacíos en el palco y la breve duración del concierto no pasaron desapercibidos en redes sociales, pues los fanáticos reclamaron desde sus casas que el cantante español no merecía aquel trato.

“¿Cómo le dan 40 minutos” y “me parece una falta de respeto para el artista y para el público”, fueron algunos de los comentarios que bien resumieron los tuits que convirtieron en tendencia al rapero cuyo nombre real es Daniel Heredia.

A pesar de la corta duración, el cantante cerró la cuarta jornada en lo alto y adelantó un futuro concierto en nuestro país para saldar la deuda que quedó pendiente. “Prometo otro concierto y ahí nos vemos todos para mostrar el show completo”, cerró Rels B momentos antes de recibir ambas gaviotas.

rels b tu no sales del país, tu te quedas acá pic.twitter.com/2WsbEworaM

Dejaron a la belen estar 1 hora 1 HORAAAAAA y al rels b me lo sacan en 40 minutos pic.twitter.com/8gZPurW0tl

Rels B estuvo 40 min? Incluyendo entrega de gaviotas. Encuentro una falta de respeto. Peor lo que pasó Los Jaivas ayer 😔. Los artistas que cierran salen a las 2 am y con suerte pueden cantar 7 canciones!! Falta de respeto para el artista y el público que los va ver.

— c de coqueta 🦋 (@totuelomedicen) February 23, 2023

— c a m i l a 🌴 (@kamitink) February 23, 2023

AYYY NOOO RELS B PENSO QUE NO SE IBA A QUEDAR NADIE CTMMMMMM!!!! LOS AMO GENTE Q SE KEDO HE DESERVE IT pic.twitter.com/6TA4KahkAj

— paloma.mambo (@PalomaMambo) February 23, 2023