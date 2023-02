Recordaron a Meruane: Belén Mora no convenció y generó ola de memes tras su paso en Viña 2023

La rutina de la comediante Belén Mora en la tercera jornada del Festival de Viña 2023 se convierte en la primera en obtener pifias del público presente en la Quinta Vergara y en redes sociales la recepción no fue muy distinta por parte de los usuarios de redes sociales.

Su show comenzó con una performance de la canción Bizcochito de la cantante española, Rosalía, ocasionando risas entre los presentes. Pero, a los pocos minutos, generó las primeras críticas en su contra tras lanzar un ácido comentario a la animadora, María Luisa Godoy.

La humorista comentó que minutos antes de comenzar su show ingresó al camarín de Los Jaivas, grupo que pondrá el fin a esta noche festivalera, pero que de inmediato pensó que eran los hijos de la conductora de televisión.

Luego, ocasionó nuevamente algunas carcajadas en los asistentes, ya que bromeó con la maternidad y el proceso de crianza que tienen las madres en las distintas etapas de crecimiento de sus hijos.

Sin embargo, tras varios minutos de espectáculo, comenzaron las primeras pifias por parte del Monstruo, provocando que su show debiera finalizar, sin antes recibir la gaviota de plata, que no fue tan aclamada por el público, que después la continuó pifiando.

De todas maneras, su presentación no fue bien recibida por los cibernautas de las plataformas digitales, quienes festinaron creando memes sobre la humorista. “No te supimos valorar (con una foto de Ricardo Meruane)”, “me gusta el sonido que haces cuando te callas” y “pa’ juera” fueron algunas de las frases.

Hermano ya por favor que se rían me esta dando vergüenza ajena, ríanse pa no lloraaaaar #BelenMora #VINA2023 pic.twitter.com/R2lDhVO9O4

https://twitter.com/vookiiee/status/1628237425158791168?s=20

#BelenMora ctm empezó oooo aaaaaa me da pena igual pero aaaaa no se me mantengo neutra pic.twitter.com/JfKmKlddoz

— just me 🇨🇱🤷‍♀️ (@noname24104k) February 22, 2023