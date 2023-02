“Me dijo algo muy cierto”: El mensaje de Daniel Alcaíno a Diego Urrutia tras confirmar su participación en Viña 2023

Seis días restaban para el comienzo del Festival de Viña y Diego Urrutia aceptaba la invitación que le hizo la organización tras la baja de Yerko Puchento.

El comediante de 28 años llegó para completar definitivamente la parrilla programática del certamen y es uno de los números humorísticos más esperados, sobre todo por el público joven.

Será el lunes 20 de febrero cuando el tiktoker se suba al escenario para presentar su rutina al público viñamarino en lo que, de acuerdo a sus propias palabras, será un show “épico”.

La noticia causó revuelo entre sus compañeros humoristas, quienes le desearon el mejor de los éxitos al joven oriundo de Temuco tras confirmarse su presencia en la Quinta Vergara.

“Me llegó un mensaje de varios comediantes, un montón, no me imaginaba que tanta gente me iba a escribir y con tan buena onda también, tan atentos”, señaló Urrutia durante esta jornada en una conferencia de prensa previa al certamen.

Y uno de ellos fue Daniel Alcaíno, quien también se tomó el tiempo para escribirle al joven que tomó su lugar.

“Me dijo algo muy cierto, que si tuve la valentía para ir a Viña, para confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario”, contó.

Y a modo de cierre, confesó que “de verdad me ayudaron mucho sus palabras”.