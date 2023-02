“Me quiero revindicar”: Martín Cárcamo se preparó para selfie con Tini tras fallida foto con Karol G

La artista argentina, Tini Stoessel, se presentó este lunes en el Festival de Viña y destacó por una gran presentación que incluyó sus grandes éxitos como La Triple T, Miénteme, Bar y Carne y Hueso.

El show de la trasandina fue premiado por el público presente, el cual era principalmente femenino, quienes pidieron gaviota de plata para la cantante, instante en que salieron los animadores del evento a entregar el reconocimiento.

Ante esto, Martín Cárcamo quiso “revindicarse” por su chascarro de ayer junto a Karol G, donde al momento de sacarse una selfie con ella, puso su dedo pulgar en la cámara lo que no permitió que la foto se viera claramente.

Martín Cárcamo tapó a la mitad del público con el dedo en la cámara 🤦🏽‍♂️🤣 #Viña2023 pic.twitter.com/jrPikVccsy — fabrysistem (@fabrysistem) February 20, 2023

Esta vez, con Tini se preparó para una selfie más profesional y trajo un estabilizador de celular para sacar la foto. “Me quiero revindicar, ayer con Karol G me saqué una selfie y puse la mitad del dedo en la foto, fue tremendo condoro asi que me preocupé hoy día de conseguirme esto”, dijo e animador.

Finalmente todo resultó bien e incluso, conectó la imagen del celular con las pantallas gigantes del escenario, un momento que quedará marcado en esta segunda noche del festival.